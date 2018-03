Denuncian inconvenientes que afectan el dictado de clases

En la jornada de ayer, desde el gremio docente Suteba informaron acerca de las dificultades que atraviesan distintos establecimientos educativos del distrito, a la vez que requirieron soluciones a la gobernadora, y a los legisladores locales y provinciales.

“Hoy (por ayer, 19 de Marzo), a pesar de ser el día de la ciudad, hay clases gracias a la decisión del jefe distrital Alfredo Nizoli y a la gobernadora María Eugenia Vidal. Pero no todos pueden acceder al derecho a la educación. Hoy no hay clases en el EEST Nro. 1, debido a la paralización de las obras de reparación del techado de la escuela. La misma es de 17 millones. Hace unos días la Provincia le giró a la empresa contratista dos cheques pero sin fondos. Si no se resuelve en forma urgente la finalización de la obra, los chicos perderán clases durante todo el año. Lo veníamos denunciando desde Suteba, durante el paro del día 6 realizamos una asamblea en la escuela por el riesgo de iniciar las clases en esas condiciones”, señalaron en un comunicado.

Del mismo modo, desde el gremio que conduce a nivel local Cristian Poli, agregaron que “en la EES Nro. 5 (Isla) tenemos aulas pasillo, mientras el edificio de la nueva escuela no se puede inaugurar porque Sánchez Zinny (Director General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires) no habilita los fondos para la finalización de la obra. Desde Suteba Zárate nos reunimos con el Director de Infraestructura provincial en Diciembre de 2016 y nos prometió que la obra finalizaba en enero de 2017”.

Por otra parte, señalaron que en la EES Nro. 13 se debieron trasladar -por falta de espacio físico- dos cursos a la EEP Nro. 5, ubicada a diez cuadras. “Para ello, se les quita a la primaria un aula de carpintería y otra de artística. Se desviste un santo para vestir a otro. Se podrían construir dos aulas en el techo de la secundaria o comenzar la construcción del nuevo edificio en los terrenos municipales lindantes a la EP Nro. 5, pero no hay decisión política. Desde Suteba venimos hace años insistiendo con ello”, indicaron.

Además, denunciaron que en la ciudad, aun existen cientos de alumnos sin clases, a raíz de distintas problemáticas como falta de aulas, listas de espera por falta de vacantes, falta de autorización de cargos docentes, demoras en las obras o falta de mobiliario.

“La responsabilidad es de la gobernadora María Eugenia Vidal, que en lo que va de su gestión ajustó un 34% menos el presupuesto educativo: 14 mil cargos docentes menos este año, 82 mil niños sin poder acceder a los jardines de infantes, ni una escuela construida, pero intentan cerrar las ya construidas, despidos de docentes, etc.,”, agregaron. Y pidieron a los representantes de Cambiemos en Zárate y al Jefe Distrital de Educación, que gestionen la resolución inmediata de estas problemáticas.

El industrial sin clases por “riesgo eléctrico”

En la Escuela Técnica Nº 1 se está desarrollando una importante obra de arreglos eléctricos y reparación de cubierta por un presupuesto oficial de $15.035.511,91 que licitó, adjudicó y controla el propio gobierno provincial. Se había hecho mediante la ahora diezmada y reducida entidad denominada Unidad Ejecutora Provincial.

La apertura de sobres se realizó el 30 de septiembre de 2016 en La Plata y pocas semanas más tarde se comenzó tal proyecto que tiene un plazo de 365 días.

Sin embargo a fines del mes pasado docentes y representantes gremiales de Suteba advirtieron sobre la reducción de personal en la obra y a principios de mes sobre una guardia mínima de un puñado de obreros aunque las tareas estaban completamente paradas.

En la jornada de ayer alumnos y docentes se encontraron, a la hora del ingreso, con un cartel, firmado por Dirección, donde se informaba que las clases quedaban suspendidas por “riesgo eléctrico”. El problema está en la obra porque dejaron las reparaciones del techo a medio terminar y se llueven los talleres del colegio. En la última lluvia ingresó agua y a raíz de esto es que salta el disyuntor eléctrico. La escuela está sin luz.

Desde el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de la provincia de Buenos Aires (SuTeBa) explicaron que la empresa paralizó las obras por falta de pago de la gobernación.