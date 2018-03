Vecinos se concentraron en Plaza Italia para reclamar contra la liberación del sujeto acusado de abuso sexual

En la tarde de ayer, una nueva convocatoria tuvo lugar en Plaza Italia, donde decenas de vecinos se reunieron para expresar su repudio a la liberación del sujeto acusado de abusar sexualmente de una mujer, a la vez que renovaron el pedido de justicia para la víctima.

Desde las 19 horas, varias personas comenzaron a acercarse a las inmediaciones del anfiteatro “Homero Expósito”. El malestar entre los manifestantes era generalizado, pues ya transcurrieron casi dos semanas del aberrante hecho, y hasta el momento la Justicia sigue sin brindarle respuestas, tanto a la víctima como a su familia.

Si bien en un momento se había elogiado el accionar del fiscal Dr. Pablo Bueri, a cargo de la UFI Nro. 8, en esta oportunidad también se percibió un marcado enojo, pues la causa no ha logrado la celeridad esperada por los vecinos.

La disconformidad de la comunidad, también se posó sobre la decisión de la Jueza de Garantías Dra. Graciela Cione, quien según describió a LA VOZ, los elementos probatorios presentados por la fiscalía no fueron suficientes para que el sujeto permanezca detenido.

En la concentración realizada durante la tarde de ayer, se plantearon distintas alternativas para continuar con la visibilización de la causa y el rechazo a liberación del sujeto acusado, a quien definieron como “un peligro”, no solo para la víctima y su familia, sino para toda la comunidad, dado que, según expresaron oportunamente vecinos del barrio donde reside el sujeto, se trata de una persona muy conflictiva, y que ya ha incurrido en distintas situaciones de acoso y violencia.

Entre los principales objetivos establecidos por el grupo de vecinos que participó de la concentración, se debatió la necesidad de ampliar la convocatoria y generar una mayor participación de toda la comunidad, ante este tipo de delitos y, sobre todo, ante los crecientes casos de violencia de género. El encuentro, contó con la participación de distintas voces y propuestas, en aras de lograr un consenso colectivo sobre cuál será la metodología para darle continuidad al reclamo y al pedido de justicia.