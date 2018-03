Cuidar el agua, un recurso imprescindible para la salud

El acceso al agua potable y el saneamiento es imprescindible para la vida, además de ser un derecho humano. Por otro lado, el agua es de vital importancia para el desarrollo sostenible, desde la salud y la nutrición hasta la economía.

Por eso, al celebrarse hoy el Día Mundial del Agua, resulta imprescindible crear conciencia sobre esta problemática que afecta a la población. La Dra. Verónica Torres, Médica pediatra-toxicóloga de la Unidad de Toxicología del Hospital Universitario Austral, explicó que “el agua es el recurso que protege la vida, y la mala noticia es que sólo el 3% del agua del mundo es dulce (esto quiere decir que puede ser consumida) y muchos de los recursos naturales que podrían ser fuente de agua están contaminados irreversiblemente”.

Según datos establecidos por la Organización Mundial de la Salud y UNICEF, en el mundo hay 100 millones de personas que no tienen acceso al agua potable. Además, durante los próximos años los problemas relacionados con los recursos hídricos serán más urgentes. “Por esa razón, es importante que los hospitales cuidemos mucho más este recurso desde el punto de vista de las cuestiones internas mejorando, por ejemplo, el consumo de los aparatos que más gastan como las torres enfriadoras”, afirmó la especialista.

De igual manera, todos pueden contribuir desde su lugar y por ellos es necesario crear conciencia para no contaminar los recursos hídricos con los que todavía se cuenta. “Es importante modificar ciertos hábitos cotidianos de consumo como por ejemplo el agua que utilizamos para bañarnos, lavarnos los dientes, cocinar, lavar la ropa o los platos, llenar las piletas, etc.”, completó la médica.

Para la Dra. Torres, todas las medidas, tanto las “micro” (es decir las que se implementan en las casas) como las más “macro”, son importantes porque “cuidar el agua es un deber de todos los humanos independientemente de que estemos en lugares donde contemos con este recurso, ya que debemos tener en cuenta que no todas las ciudades del mundo tienen agua potable”.