El presidente de la Unión Industrial habló sobre actualidad del Parque: “Las empresas grandes también padecen problemas económicos”

El próximo 5 de abril la Unión Industrial local presentará su balance y renovará parcialmente a su comisión directiva. Por eso es hora de realizar un balance para la cámara que reúne a todas las grandes empresas del Parque Industrial, muchas de ellas multinacionales.

“El año pasado no fue bueno porque tuvimos el cierre de varias empresas de la zona y principalmente de Lanxess, una de las socias de esta cámara. Lo que siempre mantuvimos lo volvemos a expresar ahora, esta zona no es diferente a lo que sucede en el resto del país. Varias medidas como una alta tasa de interés, la falta de créditos accesibles y la apertura de las importaciones no fueron medidas que logren reactivar la actividad industrial, sumado a una presión impositiva importante. Es decir que las grandes empresas también padecen problemas económicos en esta coyuntura nacional y también internacional, con una propuesta proteccionista en algunas potencias”, explicó el presidente de la Unión Industrial local, Rubén Falabella.

“Otro caso son las PyMEs que, si bien no están incorporadas a esta cámara, sabemos que se encuentran en una situación crítica porque muchas de estas empresas abastecen a las grandes firmas. Hoy en día carecen de financiamiento pese a lo anunciado con la Ley Pyme del año pasado. Lo único que siempre remarcamos es la diversidad de las actividades industriales en Zárate; tenemos agroquímicas, energía nuclear, papeleras, puertos, industria automotriz y logística. Además es importante a los distintos mercados a los que estas firmas exportan”, destacó Falabella.

No obstante señaló que a nivel general “la actividad industrial sigue en niveles bajos aunque hay rubros que empujan el promedio hacia arriba, como la industria automotriz y las agroquímicas a la par del campo. Dak America y Papelera del Plata, por poner dos ejemplos concretos, son empresas grandes que padecen los problemas de la coyuntura, les afecta el problema de la competitividad y una carga impositiva muy alta. La actividad logística es la que más crecimiento mostró en los últimos años pero entiendo que seguirá creciendo si también lo hace la industria en general”, evaluó Falabella. “Toyota se expandió, aumento su productividad, Terminal Zárate está haciendo lo propio pero el resto de las empresas no tienen un horizonte de crecimiento y de inversión en sus plantas locales. Más allá de esto nosotros seguiremos desarrollando una política de reunirnos con todas, de acompañarlas y de generar una agenda productiva en común con el Ejecutivo municipal y los diferentes niveles de gobierno. Si hay diálogo y políticas claras la industria se va a potenciar. Porque el Estado no solamente debe atender a los desocupados sino mantener una agenda productiva en el que estemos las cámaras industriales, los sindicatos, el poder legislativo y el ejecutivo. Sería interesante también ver a la industria desde algo más regional y no solamente a un partido. Hay cuestiones que nos afectan y nos podrían beneficiar a todos por igual pero siempre con el diálogo y con la conformación de agendas productivas”, concluyó el presidente de la Unión Industrial local, Ruben Falabella.