Docentes de Suteba realizaron una “marcha de las antorchas” en defensa de la educación pública

“La lucha no es sólo por los salarios sino por la educación pública”, se encargaron de aclarar dirigentes locales de Suteba que adhirieron a la campaña “Marcha de Antorchas en defensa de la Educación Pública” que el sindicato de Baradel desarrolló en la mayoría de los distritos bonaerenses.

La convocatoria en la plaza Mitre, a la par del “pañuelazo” organizado por la Asociación Memoria, Verdad y Justicia, tuvo una importante adhesión de docentes y público en general, que dieron toda una vuelta a la plaza para gritar sus reclamos por mejores condiciones edilicias de las escuelas, la creación de más escuelas para Zárate y la garantía del derecho a la educación.

Hay cientos de alumnos zarateños que están sin clases por varias razones, por ejemplo hay 170 alumnos pertenecientes al tramo de aceleración que vino a reemplazar a los bachilleratos de adultos, para alumnos y alumnas de 15, 16 y 17 años, que no están teniendo clases. De las once sedes pedidas para el distrito habilitaron sólo tres. Tampoco tienen clases los chicos del industrial por falta de pago del gobierno provincial hacia la empresa contratista y finalmente el gobierno no ha autorizado aún los cargos docentes; por lo tanto escasean las docentes en muchas escuelas y esto repercute en la pérdida de días de clases. Tampoco tienen clases muchos alumnos de primarias y secundarias y en otras ocasiones se da clases con aulas abarrotadas, con 50 alumnos cuando el aula permite 25 nada más”, expresó el secretario general de Suteba, Christian Poli. “Por lo tanto la lucha es en defensa de la educación pública y excede lo salarial. Uno lo puede verificar en muchas escuelas locales que necesitan mantenimiento urgente”, agregó el representante de Suteba.

Y respecto a lo salarial indicó; “hace más de diez días que estamos sin medidas de fuerza porque decidimos sentarnos a negociar con los chicos en las aulas. Pasado este plazo hay chicos que siguen sin clases por obra exclusiva del gobierno provincial. Luego de cinco reuniones el gobierno sigue presentando la misma oferta, no se movió un centímetro, e intenta someternos a un 15% de aumento salarial cuando esto no se condice con el índice inflacionario. Pero además intenta meter dinero en negro en los bolsillos de los trabajadores como si fuera un patrón de estancia exclavista, más aún teniendo en cuenta la decadencia de las escuelas en materia de infraestructura y siendo que el propio Estado nacional debería luchar para erradicar el empleo en negro”.

Finalmente el dirigente gremial evaluó; “actualmente hay un 34% menos de presupuesto menos para la Educación que en el 2015. Esto significa en la provincia menos cargos docentes y menos cupo para las escuelas y los jardines. Nosotros asistimos a escuelas públicas y hoy somos docentes, por lo tanto nos vemos en la obligación de realizar este tipo de actividades en defensa a la educación pública desde Zárate, una ciudad que necesita urgentemente mejoras edilicias y mayor cantidad de jardines y escuelas primarias y secundarias”, concluyó Christian Poli.