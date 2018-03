El Municipio volverá a pedir 50 millones de pesos para la pavimentación de calles

En mayo del año 2016 concejales aprobaron un endeudamiento por 25 millones de pesos a pedido del propio municipio para pavimentar calles. La deuda iba a ser contraída por el propio Ejecutivo municipal con el Banco Provincia, entidad bancaria cuyo principal cliente es el municipio de Zárate.

En realidad se trataba de un expediente del 2015, cuando en el anterior gobierno kirchnerista le habían prometido al intendente Cáffaro un préstamo de 25 millones de pesos para la pavimentación de calles que iban a formar parte del Sistema Integrado de Transporte, el proyecto que tiene el municipio para mejorar el transporte urbano e interurbano existente.

Finalmente el crédito prometido no fue otorgado debido a que el Ministerio de Hacienda de la Nación y el Banco Central de la República Argentina rechazaron este pedido de financiamiento.

Por estas horas el Ejecutivo municipal tiene previsto pedir nuevamente financiamiento al Banco Provincia para el pavimento de calles pero por un monto de 50 millones de pesos. “Creemos que se trata de un financiamiento que puede llegar a concretarse ya que lo hablé con el ministro de Economía, Hernán Lacunza en la reunión de enero pasado”, anticipó el intendente Osvaldo Cáffaro. Ahora será cuestión de tiempo la aprobación de este crédito que servirá para pavimentar cuadras enteras en la zona periférica de la ciudad.

El “Camino de la Costa Brava” en el Parque Industrial presenta varios baches

La zona en donde está demarcado el parque logístico e industrial local es casi igual a todo el casco céntrico de la ciudad de Zárate, desde el río hasta la Calle 10.

Entre campos sembrados, containers, portones de fábricas y altas chimeneas hay una infraestructura vial que se encuentra altamente deteriorada, no solamente el camino sino también la señalética y la iluminación.

Por esta amplia zona transitan cientos de camiones diarios, colectivos y vehículos que van perjudicando lo poco que está aún en condiciones para circular.

Si bien Vialidad Nacional comenzará el mes entrante con su proyecto de remodelación del acceso al puerto, hay varias calles internas que no serán tenidas en cuenta dentro de este proyecto que sólo mejorará la colectoras de Ruta 9 en inmediaciones al distribuidor del Parque Industrial, y el tramo desde la Panamericana hasta la portería de Terminal Zárate. Pero por ejemplo el Camino de la Costa Brava no está incluido dentro de este proyecto, arteria que es de jurisdicción municipal en el tramo cercano a Papelera del Plata y DAK América.

Y cuando el presidente de la Unión Industrial local, Rubén Falabella, señalaba que las empresas Papelera del Plata y DAK estaban afectadas hablaba puntualmente del camino, del estado de esta ruta muy transitada y que se encuentre en pésimas condiciones.

Con el tramo principal del camino industrial que se remodelará surge la pregunta sobre los otros tramos que terminan de configurar toda esta amplia zona industrial que carece de mantenimiento de parte del Ejecutivo y también del gobierno provincial. De hecho ya ha mantenido la cámara empresarial reuniones con Vialidad Provincial, Regional Morón, y con la secretaría de Obras Públicas municipal para ver cómo se podrían coordinar tareas de mantenimiento y de reparación de la calzada.