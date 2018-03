La Federación de Centros de Estudiantes se movilizará por el Día de la Memoria

En el marco de las actividades por el Dia de la Memoria, el próximo viernes, a las 17.30 horas, la Federación de Centros de Estudiantes de Zárate llevará a cabo una marcha desde la Base Naval hasta la Plaza Mitre.

Junto a la Asociación Memoria, Verdad y Justicia, los estudiantes se movilizarán como parte de las acciones a 42 años del golpe cívico-militar, y recordando a los 30 mil desaparecidos.

La concentración tendrá lugar en la esquina de Valentín Alsina y Chacabuco, para luego partir hacia Plaza Mitre, realizando una parada previa en las puertas de la Comisaría 1ra. A la movilización, también fueron convocadas distintas organizaciones políticas y sociales.

“La idea de concientizar por la Memoria lo hacemos todo el tiempo, no hay reunión que nos olvidemos de eso ya que han sido compañeros, estudiantes secundarios, universitarios. Siempre alguien tiene algún familiar o conocido desaparecido”, expresó Luca Ferrari, miembro de la Federación de Centros de Estudiantes.

Del mismo modo, desde el espacio señalaron que el contexto actual, donde se han conocido casos de excesos en el accionar de las fuerzas de seguridad, reafirma la necesidad de movilizarse y seguir reforzando el ejercicio de la memoria: “En los últimos años hemos visto un retroceso increíble, hay cosas que están pasando hoy que no podemos creer; eso nos ayuda a movilizarnos. Casos como el niño que murió en Tucuman (que recibió un disparo mortal de parte de la policía), los presos políticos, o el caso de la concejal que mataron en Brasil. Todo esto nos lleva a autoconvocarnos y no podemos no movilizarnos”, concluyeron.