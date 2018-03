Un delincuente asaltó a un joven con un destornillador

En horas previas a la medianoche del pasado miércoles, un joven de 21 años fue asaltado por un delincuente en las inmediaciones del cruce de las calles Marimón y De la Torre.

Según pudo conocer este medio, la víctima caminaba por calle De la Torre, hasta el barrio Juana María. Algunos metros después de cruzar Marimón, un sujeto que se movilizaba en una bicicleta, lo interceptó con un objeto punzante, similar a un destornillador, y le sustrajo la mochila donde llevaba algunos elementos personales, y algunos cuadernos con material de estudio.

“Se puso al lado mío y me abrazó mientras me apuntaba con un destornillador; quise resistirme pero el sujeto me amenazó con lastimarme”, relató la víctima.

A pesar de que el joven también llevaba consigo su celular y la billetera con algo de dinero, el delincuente sólo se llevó la mochila, donde no había elementos de valor, aunque sí de gran utilidad.

“Fue un robo casual, no había nadie a esa hora y la calle estaba bastante oscura”, agregó el joven, quien manifestó que no realizó la denuncia: “A mí y a mi familia nos han robado en otras oportunidades y nunca pasó nada; no creo que se pueda recuperar una mochila con apuntes”.