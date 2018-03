En el Domingo de Ramos, el Papa llamó a los jóvenes a no dejarse silenciar

La iglesia católica celebró ayer el Domingo de Ramos, celebración que abre los ritos de la Semana Santa, el período más importante del año para la Iglesia católica.

En las distintas parroquias de Zárate y Lima se realizó la tradición de la bendición de los ramos de olivos que evocan la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén.

En Roma, el Papa llamó a los jóvenes a no dejarse callar, silenciar o “anestesiar” por los mayores, sino a “gritar”, rebelándose a las injusticias y persiguiendo sus sueños e ideales.

Al recordar que también se celebraba la Jornada Mundial de la Juventud a nivel diocesano, Francisco subrayó que, ante este panorama, nos hace bien escuchar la respuesta de Jesús a los fariseos de ayer y de todos los tiempos: «Si ellos callan, gritarán las piedras». “Queridos jóvenes: Está en ustedes la decisión de gritar. Está en ustedes no quedarse callados. Si los demás callan, si nosotros los mayores y los dirigentes callamos, si el mundo calla y pierde alegría, les pregunto: ¿Ustedes gritarán? Por favor, decídanse antes de que griten las piedras”, exhortó, hablando ante unos 50.000 fieles.

Su sermón, inspirado en el Evangelio del día, giró en torno del grito de quienes recibieron con alegría la entrada de Jesús a Jerusalén -el grito de los postergados que recuperaron su dignidad y esperanza- y, por otro lado, “el grito fabricado por la «tramoya» de la autosuficiencia, el orgullo y la soberbia”, de quienes luego gritaron llamando a crucificarlo. “No es un grito espontáneo, sino el grito armado, producido, que se forma con el desprestigio, la calumnia, cuando se levanta falso testimonio. Es la voz de quien manipula la realidad y crea un relato a su conveniencia y no tiene problema en «manchar» a otros para acomodarse. El grito del que no tiene problema en buscar los medios para hacerse más fuerte y silenciar las voces disonantes. Es el grito que nace de «trucar» la realidad y pintarla de manera tal que termina desfigurando el rostro de Jesús y lo convierte en un «malhechor». Es la voz del que quiere defender la propia posición desacreditando especialmente a quien no puede defenderse”, criticó.

El Obispado realizará una colecta “Pro Tierra Santa”

El Vaticano convocó a toda la Iglesia a participar de la colecta “Pro Tierra Santa” a desarrollarse el próximo Viernes Santo.

Fue por ello que la propia Diócesis Zárate- Campana adherirá a esta nueva colecta que tiene como fin juntar fondos para “los más pobres y necesitados que viven en una zona que es Santa pero que está herida por la guerra y por los acontecimientos que vemos en Irak y Siria, y en menor medida en Jerusalén y Palestina. A ellos está dedicada la Colecta de la Tierra Santa”, expresó el cardenal Leonardo Sandri, Prefecto de la Congregación para las Iglesias Orientales

“Pensamos en Jerusalén, pensamos en Belén, en los lugares donde Jesús vivió y donde nos transmitió el amor del Padre y su misericordia. Por eso esta colecta está destinada a la Iglesia católica, en primer lugar, quien tiene la custodia de la Tierra Santa y todas las otras jurisdicciones”, explicó el cardenal en una carta a los obispados que inmediatamente la difundieron y se están preparando para la colecta del próximo viernes. Esta nueva colecta “para la Tierra Santa”, sintetiza la carta del Vaticano, “nace de la voluntad de los Pontífices de mantener fuerte el vínculo entre todos los cristianos del mundo y los Lugares Santos, y es tradicionalmente realizada en el Viernes Santo por las parroquias y los Obispos”.