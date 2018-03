Se abrió la inscripción para los Juegos Bonaerenses

El Municipio de Zárate informó que ya está abierta la inscripción para quienes quieran participar de los Juegos Bonaerenses 2018. Los interesados deben concurrir de 8 a 15 hs al Campo Social y Deportivo Municipal (Félix Pagola 2200), donde se le brindarán detalles de los requisitos.

Los Juegos Bonaerenses contarán con una Etapa Local, seguida de una Etapa Regional para luego, y ya en el mes de octubre, completar su calendario con el desarrollo de la Etapa Final en Mar del Plata.

“Las nuevas disciplinas deportivas y actividades culturales que ofrece esta edición, tienen como objetivo principal incluir e integrar a los jóvenes, a los adultos mayores y a las personas con discapacidad en la práctica del deporte y la cultura a través de una sana competencia”, señalaron.

“Estos Juegos crean un espacio de amistad, relacionamiento, aprendizaje y por sobre todo diversión. Asimismo, promueve la incorporación de valores como la tolerancia y el respeto por el otro, a la vez que sirve de medio para detectar talentos deportivos y culturales que luego permitirán incluirlos dentro de la actividad en la que se destacan”, agregaron.

UNA NOVEDAD

Dentro de lo más destacado para el 2018 se sumará el clash royale a los deportes electrónicos, un e-sport de estrategia en tiempo real donde el jugador utiliza cartas (comunes, especiales, épicas y legendarias) para atacar la torre del rival y defender la propia en partidas de que duran 3 minutos.

DEPORTES

-Juveniles: acuatlón, ajedrez, atletismo, básquet (5 vs. 5 y 3 vs. 3), beach voley, cestoball, futsal, fútbol (7, 11 y playa), gimnasia artística, handball, hockey, natación, patín, rugby, softball, tenis, tenis de mesa, voley, badmninton, canotaje, ciclismo de montaña, deportes electrónicos, gimnasia rítmica, judo, nado sincronizado, padel, pelota, skate, surf, taekwondo y tiro.

-Personas con discapacidad: atletismo, goalball, natación, boccia, fútbol, básquet y tenis de mesa.

-Adultos: caminata, pentatlón, fútbol-tenis, tenis de mesa, tejo, newcom, pelota, coreografía pop, ajedrez, burako, chinchón, damas, escoba de 15, sapo, taba y truco.

CULTURA

-Juveniles y Adultos: Artes plásticas, cocineros bonaerenses, literatura, danzas folklóricas, tango, rock, solista vocal y teatro.

-Personas con discapacidad: pintura, canto, danzas folklóricas y narración.

LA EDICION PASADA

El año pasado, Zárate participó con una delegación muy numerosa en Mar del Plata, la cual estuvo conformada con casi 200 jóvenes y adultos mayores que compitieron en once disciplinas acompañados por funcionarios y personal de la Dirección de Deporte, encabezada por Hernán Albertarrio, y de la Dirección de Cultura.

Por el lado de Campana, más de 130 jóvenes y adultos mayores compitieron en 13 disciplinas acompañados por personal de las direcciones de Deportes, encabezada por Gonzalo Patiño, y Cultura del Municipio.