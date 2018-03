El pan y el gas aumentan un 40% desde abril

Un grupo de panaderos consensuaron la semana pasada subir el precio del kilogramo de pan de $32 a $45, un 40% más luego de conocerse los aumentos en el gas y el transporte y los aumentos tarifarios registrados en el mes de febrero, con la energía eléctrica como principal suba.

Los propios panaderos justificaron esta suba en las importantes subas que registraron los insumos del pan, la nafta y todos los servicios. De la misma manera explicaron que desde hace dos años que se tocó este valor, con lo cual era necesario un ajuste de este tipo.

Esta semana comenzaron a repartir carteles con el nuevo precio pero aclarando que se trata de “precio sugerido” por los panaderos locales.

EL GAS

El Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) define un aumento superior al 40% en los precios para el sector residencial que regirán en el período abril-septiembre. Tras esta decisión una parte de las facturas de gas invernales se podría pagar en cuotas y no se concretaría el aplanamiento en los precios.

Esta era una de las posiciones que buscaba el ministro de Energía, Juan José Aranguren, que siempre se había opuesto a tener tarifas planas por la mala señal que se daría desde los precios a los incentivos para el ahorro y la eficiencia en el consumo.

A través del Boletín Oficial el organismo oficializaría la nueva modalidad, que permitiría diferir el 25% de las facturas invernales a los siguientes meses de forma opcional.

“Si hay una boleta de $2000, se puede postergar el pago de $500 y abonarlo en dos cuotas”, señalaron fuentes del sector.

El Enargas ultima detalles para tener decididos los nuevos esquemas tarifarios de las nueve distribuidoras y las dos transportistas del país, que en su conjunto llevarán las facturas entre un 33% y un 58% más arriba que en la actualidad.

Este ajuste tarifario se enmarca en el proceso denominado por el gobierno nacional de “revisión tarifaria integral”, que disparó 400% o más el costo de este servicio en menos de dos años. Se suma a otros recientemente habilitados, en diciembre y en febrero, correspondiente a incrementos por el costo del gas en boca de pozo.

La última suba del gas fue de 58% y se aplicó en diciembre. El de abril será el último incremento para recomponer las finanzas de las gasíferas (transporte y distribución), algo que se debió realizar en tres etapas, desde abril del año anterior.

La devaluación promovida por el Gobierno entre diciembre y febrero, con cambio de metas de inflación, hará que los usuarios paguen más ya que el precio mayorista del gas está dolarizado y la inflación mayorista se aceleró en el inicio de 2018.

El precio mayorista del gas pasará en esta ocasión de un promedio ponderado de u$s 4,19 por millón de BTU a u$s 4,68, y se reducirá la parte que subsidia el Estado del 38% al 31%.