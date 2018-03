Polémica en el ámbito escolar: Siete nuevas escuelas deberán entregar meriendas obligatorias

El Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, cartera bonaerense que administra el Servicio Alimentario Escolar (SAE) ha girado un comunicado a todos los consejos escolares que comenzarán a otorgar una merienda obligatoria para mayor cantidad de alumnos bajo el rótulo de “Universalización de desayuno y merienda”.

Esto que, en principio, fue celebrado por muchos establecimientos educativos locales pero con el correr del tiempo fue tomando otro concepto, ya que desde el Consejo Escolar informaron que el nuevo servicio alimentario se otorgará en escuelas céntricas y en otros colegios que no necesitan de esta merienda obligatoria.

El listado enviado por el ministerio bonaerense especifica que las escuelas que recibirán el “MC”, o sea este nuevo servicio de merienda, son las siguientes escuelas primarias; Nº3 (Centro), Nº6 (Villa Fox), Nº 7 (Almirante Brown), Nº 10 (Centro), Nº28 (San Jacinto), 31 (Lima) y 37 (Unidad Académica Zárate, ex Colegio Nacional).

“Nos avisaron que llegarán meriendas obligatorias para establecimientos educativos primarios que no cuentan con este servicio alimentario. Estas escuelas no necesitan merienda y carecen de una infraestructura para brindarla, por lo tanto sus directoras manifestaron estar en amplio desacuerdo con esta medida que bajó desde el ministerio y que se tiene que aplicar pese a lo que puedan discutir los directivos o nosotros como propios consejeros”, explicó la presidenta del Consejo Escolar, Nancy Hernández.

Al mismo tiempo confirmó que estas escuelas no tienen la infraestructura adecuada para brindar una merienda, excepto la 28 de San Jacinto que tiene comedor. Pero el punto tampoco es éste, porque desde el ministerio de Desarrollo Social dieron la alternativa que se puede entregar una “vianda saludable”, en vez de preparar un mate cocido o té con leche en una cocina.

Un “acto pedagógico”

Sin embargo tampoco estas escuelas tienen un freezer para almacenar 300 yogures o cajistas de leche chocolatada. En este caso cabría preguntarse si estos dos productos procesados son saludables y cuál es el objetivo de entregarlos a todos los chicos.

“El comunicado oficial habla de que se les debe entregar a toda la matrícula y en ambos turnos. Pero esto no fue pedido por los directivos ni por este consejo escolar. No sabemos cómo y cuál es el motivo de su aplicación inconsulta”, agregó Hernández.

“Lo que sabemos es que el espíritu de esta nueva merienda es que sea un `acto pedagógico´; así está definido pero tampoco sabemos qué significa. Lo que sí está claro es que se otorgará en las aulas porque las escuelas mencionadas no tienen comedor”, evaluó Mariana Vargas, secretaria del Consejo Escolar. “Interpretamos que el alumno debería sentarse en el aula a tomar una merienda con la docente y charlar sobre eso. Pero no está nada claro. Solamente están los fondos disponibles que, ante la desaprobación de las docentes, pedimos que ese dinero no se pierda para el distrito y sea reinvertido en escuelas que sí necesitan comedor por su zona de influencia y que presentan una infraestructura acorde a esta demanda”, opinó Vargas.

Tanto Hernández como Vargas, ambas consejeras de Nuevo Zárate, evaluaron que la propuesta es “indignante”, sentimiento que comparten con los directivos de las escuelas seleccionadas para este nuevo servicio alimentario.

“Nosotros opinamos, humildemente y luego de conocer la realidad de estas escuelas y la opinión de sus directivos; que este dinero se puede utilizar para reforzar el servicio alimentario en otras escuelas primarias con comedor y, principalmente, con otra realidad y otras necesidades. Por ejemplo en la escuela 15 de España o en la 13 de Escalada, que es de jornada completa. En ambos establecimientos la Provincia gira a los niños $10,30 para la merienda y $16,40 para el comedor; fondos que obviamente no alcanzan. Y la suma para estos niños diaria da un total de $26,70 para comedor y merienda o desayuno. Pero a un chico de la Escuela 10 del Centro, la provincia girará un total de $20,60 para la merienda. Y en mayo subirá a $23,70 para la merienda. Entonces lo que un chico podrá comer en una tarde, los otros chicos lo tendrán que consumir durante todo el día”, criticó Nancy Hernández.

“Los directivos no ven la necesidad y pese a que el ministerio de Desarrollo Social bonaerense asegura que lo dan por ser matrícula vulnerable, los directivos disienten totalmente con este criterio. Algo en lo que nosotros también coincidimos al conocer las realidades y la matrícula de estos colegios”, comentó Mariana Vargas.

Finalmente se desconoce cómo se aplicará este nuevo servicio obligatorio y si se entrega en las aulas cuál será la función de los auxiliares de cocina en virtud de estas nuevas obligaciones.