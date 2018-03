Convenio para colocar cámaras de seguridad en el barrio Smithfield

En la mañana de ayer, el Intendente Osvaldo Cáffaro recibió a las autoridades de la Sociedad de Fomento de Barrio Smithfield, con propósito de llevar a cabo la firma de un convenio para la colocación de cámaras de seguridad.

El acuerdo fue signado por el jefe comunal y el fomentista Celso Aimaretti, quien preside la institución; el convenio trata de una articulación entre la sociedad de fomento y la comuna, para la instalación de ocho cámaras adquiridas por los vecinos, con una inversión de 200 mil pesos, que pasarán a estar integradas al sistema de monitoreo municipal.

Los vecinos de Smithfield lograron recaudar la suma de dinero a través de la feria navideña realizada el año pasado y, al momento de la adquisición de la tecnología, fueron asesorados por la Secretaría de Seguridad Municipal.

“No es un convenio más el que firmamos, sino que es un convenio en el que ellos han trabajado durante varios meses recaudando fondos para salir del reclamo de seguridad, en una acción propositiva. Nosotros les aseguramos el control del monitoreo y la interconexión. Quiero resaltar la actitud de estos vecinos que se cargaron un problema que tenemos todos los zarateños para buscar una solución”, enfatizó Cáffaro.

Del mismo modo, el jefe comunal destacó: “Tenemos que converger distintos actores de la comunidad dando una mano y tratando de resolver los problemas de forma conjunta, de esta forma vamos a poder ir evaluando si lo que hicimos está bien o mal”.

Con esta acción, se propone lograr el monitoreo total del barrio, a través de la vigilancia permanente de los operadores del Centro de Monitoreo. Según indicó el Intendente, se buscará complementar la instalación de las cámaras con una mayor presencia policial: “Siempre faltanmás patrulleros, más personal, y permanentemente la tarea nuestra es redifinir en función de que no falte tanto”.

Por su parte, Celso Aimaretti, señaló: “Todos los vecinos estábamos ansiosos, porque después de la feria navideña, el gran proyecto era la instalación de las cámaras, que finalmente pudo concretarse gracias a un trabajo que tenemos que destacar, entre la gente del Municipio y nosotros. Logramos el mejor diseño al mejor costo y esto complementa otras herramientas que tenemos como las alarmas comunitarias o los grupos de Whatsapp que tenemos en barrio”.

Según señaló el presidente de la sociedad de fomento, los dispositivos adquiridos son compatibles con el sistema que opera el Municipio, por lo cual no habría inconvenientes en la instalación de la tecnología. Por otra parte, Aimaretti destacó la importancia de las cámaras, al configurarse como un elemento disuasivo para los delincuentes, luego de numerosos episodios de robos, tanto a viviendas, como en la vía pública.

RELOCALIZACION DE “LOS POMELOS”

Entre otros temas que los vecinos pudieron dialogar con el intendente, se abordó el proyecto de relocalización del barrio Los Pomelos: “Es un tema muy importante para el barrio; hay un proceso de relocalización muy fuerte con mucha energía que a nosotros nos preocupa por el barrio, y por la gente que hoy está viviendo en condiciones que no son las mejores”.

El proyecto para las familias que se encuentran habitando el predio ubicado en Justa Lima y Teodoro Fels, propone la reubicación en un terreno de calle Pellegrini, en las cercanías del barrio El Progreso.

“Nos interiorizamos del proyecto, y nos comentaron que viene con mucha fuerza para lograr el objetivo final. La gente tiene problemas con la basura por eso a veces la queman, no tienen agua, y las condiciones del cableado no es la mejor, por lo que es un riesgo para todos. Es un bien común la relocalización, que sea de la mejor manera para que la gente viva en condiciones dignas”, concluyó Aimaretti.