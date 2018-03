“Hoy el Ministerio de Seguridad es quien decide todo”

A partir del año 2013 el gobierno provincial, por entonces a cargo de Daniel Scioli, intentó controlar a la Policía Bonaerense segmentándola y quitándole poder y dinero; por lo tanto dejó las Comisarías para gestiones administrativas y concentró las tareas de operatividad en cuerpos nuevos (Comando de Patrullas) y en las Policías Comunales.

El eje de trabajo era la prevención y que los propios efectivos estén trabajando en la calle.

Al mismo tiempo, descentralizó recursos a los municipios y los invitó a participar de estas nuevas estructuras, posibilitando la incorporación de funcionarios municipales en la confección de mapas del delito, en el control de las fuerzas y en la administración de los recursos.

Hoy el intendente Osvaldo Cáffaro remarca que se está produciendo un fenómeno inverso, concentrándose todo en el Ministerio de Seguridad y los propios municipios tienen cada vez menos injerencia en la participación de las tareas operativas y de prevención.

“Pudimos crear nuestra Dirección de Prevención Urbana, invertimos en cámaras, creamos una Secretaría de Seguridad y nos transformamos en el coordinador de las fuerzas de seguridad, tanto la policía como las fuerzas federales de Prefectura y Gendarmería. Pero esta matriz, donde el Municipio era la cabeza de un programa articulado, no viene pasando más. Hoy decide todo el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires”, confirmó el intendente Cáffaro.

Por lo tanto no existe una mesa de coordinación en la cual la comuna marque los lineamientos en materia de seguridad. Tampoco hay un control civil de la fuerza como en su momento fue el Comando de Patrullas y todas las fuerzas policiales (Policía Local, Bonaerense y CPC) responden al Ministerio de Seguridad, excepto claro está la DPU.

“El control civil, y municipal, no existe más; aquella matriz instaurada en el gobierno pasado va cambiando y cada vez tenemos menos injerencia en las decisiones. Lo que existe hoy en Zárate es un buen diálogo, y en base a esta relación con el ministerio de Seguridad se puede trabajar bien como lo estamos haciendo, pero no es lo mismo”, evaluó el intendente.

Al mismo tiempo recriminó la decisión de quitarle poder a los municipios pero dejarlos cargados de un elevado gasto de mantenimiento de las fuerzas policiales. “Al mismo tiempo que el Ministerio de Seguridad bonaerense decide más en cuestiones operativas, sigue cargando a los municipios de mayores obligaciones y gastos en el mantenimiento de patrulleros, el combustible y las horas adicionales de los agentes. Pero hoy la responsabilidad de la seguridad es un problema de la Provincia; algo que siempre dijimos que era así más allá de nuestra inversión en materia de seguridad ciudadana en función de atender las demandas de los zarateños”, concluyó el jefe comunal.