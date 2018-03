Sigue la migración de alumnos de escuelas privadas a públicas

En marzo del 2016 dirigentes locales de Suteba ratificaron que durante todo el 2015, incluso antes de que asumiera el gobierno de Cambiemos, la escuela pública estaba recibiendo una migración importante de alumnos desde los colegios privados. Y la razón de este proceso se hallaba en la inflación acumulada anual, el elevado costo de vida, el cierre de paritarias a la baja y la pérdida de poder adquisitivo.

Hoy a este panorama recesivo que ya presentaba el gobierno kirchnerista, por lo menos en sus últimos dos años, se le suma el desempleo, el cierre de paritarias a la baja, la inflación anual que sigue aumentando y el aumento de tarifas en los de servicios públicos.

Es por eso que en esta continuidad, dirigentes locales de Suteba vuelven a remarcar que el éxodo de las escuelas privadas a las públicas es notorio, y que parte de este proceso se pudo ver durante el mes de diciembre, cuando muchos padres hicieron colas en las puertas de los colegios públicos para anotar a su hijo y la consulta permanente sobre pases de alumnos de establecimientos privados a escuelas públicas.

“Hay muchos chicos en lista de espera en las escuelas y se presentaron largas colas para anotarse; algo que no estaba sucediendo en esta medida. Dicha situación habla de la gran demanda que hoy existe en las escuelas públicas a raíz de una migración inversa a lo visto en años anteriores. Actualmente Macri y Vidal hablan de una migración de estudiantes de las escuelas públicas a las privadas pero están hablando de otro momento del país y en base a un estudio del año 2013 al 2015. Hoy la situación es diferente, incluso fue diferente en el último año de Cristina. Nosotros estamos todos los días en las escuelas y en contacto con los docentes, y nos damos cuenta de estos movimientos. Entonces lo que hoy está pasando, e incluso sucedió en el propio año 2015, es una migración de la privada a la pública porque el poder adquisitivo de toda la sociedad ha disminuido. La escuela no es un ámbito en el cual las políticas públicas macroeconómicas no inciden. Hoy la plata no alcanza, y esta es una realidad”, expresó el secretario general de Suteba local, Cristian Poli.

Además, y en función de corroborar este fenómeno, Poli invitó a comparar matrículas de los últimos cuatro años del colegio nacional, hoy Unidad Académica Zárate, y el colegio industrial, la EET Nº1; dos de las escuelas zarateñas de mayor cantidad de alumnos.

En ambos establecimientos, y a nivel general en otros colegios, se está recibiendo a muchos alumnos del sector privado, de acuerdo a lo ratificado por Suteba. Esta migración, de acuerdo a lo señalado por las propias docentes afiliadas al gremio, se debe en muchos casos al aumento del costo de vida general y en particular al aumento de las cuotas de los colegios privados, de los materiales, la matrícula o inscripción que abonan a comienzo de año, el uniforme y, en algunos casos, el transporte.

Cabe aclarar que no hay datos estadísticos al respecto, y que la lectura de esta nueva situación educativa parte de los docentes afiliados al gremio que se encuentran en estos colegios diariamente y que decidieron compartir este particular fenómeno con los secretarios gremiales.

CRITICAS DE SUTEBA EL GOBIERNO

Respecto al discurso de Macri y Vidal en Campana, la semana pasada, el referente del gremio docente local opinó; “cualquier palabra de Macri y Vidal son vanas cuando vemos que aprobaron para este año un 34% menos de presupuesto educativo en relación al 2015. El discurso de Macri en Campana fue acorde a lo que están buscando las grandes multinacionales afines al sistema capitalista, con una educación de dos plantas, una educación para los más ricos y otra para los más pobres. Aparte las empresas multinacionales venden el contenido de lo que se debería enseñar y el paquete tecnológico con el cual se enseña. Esto es lo que está pasando en muchas partes del mundo, y en Sudamérica particularmente. No obstante, y pese a las políticas de gobiernos como Cambiemos, la educación pública en nuestro país mantiene una consistencia y una calidad importante, como es el caso de muchos trabajadores calificados egresados de la escuela pública que tienen excelentes resultados en el ámbito laboral técnico. No creemos que todo esté perdido y que la educación pública sea tan mala como la pintan Macri y Vidal. Lo que pasa es que si nos siguen bajando el presupuesto anual, deciden cerrar servicios rurales, paritarias docentes irrisorias, disuelven unidades ejecutoras encargadas de seguir obras, no construyen escuelas ni jardines y cierran bachilleratos para adultos, serán ellos mismos quienes deban hacerse cargo de sus políticas y dejar de hablar de diálogo o mesas de trabajo cuando se está empobreciendo a la educación y afectando directamente a las comunidades educativas”, concluyó Poli.