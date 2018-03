Farmacéuticos y concejales acordaron impedir la llegada de Farmacity a Zárate

Ayer por la mañana se llevó a cabo una reunión entre autoridades del Colegio Farmacéuticos local y concejales de diferentes bloques ante la situación judicial desarrollada a nivel provincial para impedir el desembarco de empresas como Farmacity en el territorio bonaerense.

Según explicaron las autoridades del colegio de farmacéuticos, el caso sigue judicializado porque la firma quiere instalar su cadena de locales dedicados a la venta de medicamentos y la Suprema Corte de la provincia ha fallado en contra porque sostiene que viola la Ley Provincial 10.606 que regula a las farmacias en dos puntos, primero que son una Sociedad Anónima y la ley prevé que debe haber un titular del comercio; y luego que la ley vigente establece que no puede haber una farmacia a menos de 300 metros de otra. Finalmente los farmacéuticos reclaman que no hay profesionales médicos atendiendo en estos locales con lo cual la regulación y el control de los medicamentos que se expenden.

Otro de los ejes en los cuales se ampara el pedido de los farmacéuticos locales es que el Partido de Zárate cuenta con más de 40 farmacias, alcanzando el “piso” estipulado por el Colegio de la Provincia de Buenos Aires que establece un local por cada cinco mil habitantes.

Ante esta situación de litigio a nivel provincial, el colegio de Farmacéuticos entregó en la reunión con los ediles un proyecto de resolución para que se debata en las comisiones y pueda ser llevado al recinto, en el cual se ratifica la ley provincial 10.606.

Toda la oposición contra Farmacity

El proyecto de ley que busca frenar el desembarco de la empresa Farmacity en la provincia de Buenos Aires será tratado en la próxima sesión de la Cámara de Diputados en la Legislatura bonaerense, luego de que todo el arco opositor se encolumnara detrás de esa iniciativa.

La iniciativa, del diputado massista Lisandro Bonelli, tiene como objetivo aclarar los alcances de la Ley 10.606 que regula el funcionamiento de la farmacia de la provincia de Buenos Aires, donde establece que el artículo 14 debe ser taxativo, no enunciativo, por lo que todo aquel que no esté contemplado por el artículo 14 no podrá comercializar medicamentos.

El Frente Renovador logró darle consenso a un proyecto que quedó estimado para la próxima sesión y que plantea la necesidad de poner un freno al avance de la multinacional, a través de la defensa y el refuerzo de la actual Ley de Farmacias.

Cabe recordar que hacia fines del año pasado, la empresa presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia, que podría expedirse sobre el desembarco de la cadena de farmacias en el territorio bonaerense. “El recurso tiene nombre y apellido, se llama Mario Quintana, vicejefe de Gabinete de la Nación, y uno de los dueños de la cadena Farmacity, quien busca instalarlo en la Provincia”, expresó Bonelli, el legislador nicoleño.

Al tiempo que advirtió que “si ingresa Famacity a nuestra Provincia, el acceso a los medicamentos se hará más difícil para todos los vecinos. No podemos dejar en manos de sociedades anónimas el acceso a los medicamentos de los bonaerenses”.

Finalmente, y ante esta situación, el presidente del bloque massista Rubén Eslaiman destacó: “Nuestro objetivo es proteger la actividad farmacéutica de la provincia de Buenos Aires, y para ello, trabajaremos para evitar que esta empresa multinacional comercialice todo tipo de medicamentos”.