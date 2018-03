“El Consejo Escolar no podía intervenir porque debía hacerse cargo quien contrató la obra”

La presidenta del Consejo Escolar, Nancy Hernández, y la consejera Mariana Vargas, se refirieron a la reanudación de las obras del ex Colegio Industrial, el inicio de clases tras una semana de suspensión.

“Pudimos resolver el conflicto, en primera instancia, para reiniciar las clases hoy con nueve secciones de 1er año. El compromiso en el que quedó la empresa, es que a partir del martes próximo se inician las obras”, detalló Hernández.

Del mismo modo, la presidenta del Consejo Escolar de Zárate se refirió a las demoras en la intervención por parte del Gobierno de la Provincia que conduce María Eugenia Vidal, y señaló: “Lo que hemos logrado en un trabajo conjunto desde el Consejo Escolar con Jefatura Distrital, es que bajen desde provincia, como debieron hacerlo desde el primer día; bajó un inspector de Infraestructura junto con la empresa, para ver la situación de la obra, porqué estaba frenada y si estaba la posibilidad del inicio de clases. Esto se llevó a cabo recién ayer después de siete días de suspensión de clases”, manifestó.

En el mismo tono, Hernández añadió: “Todos tenemos que entender que hubo una obra iniciada, un contrato y una licitación frenada en el medio; el agua que ingresó a las bandejas de electricidad fue lo que impidió que se continuara con el normal desenvolvimiento de clases, además de que no había agua por no haber luz. El Consejo Escolar no podía intervenir porque debía hacerse cargo quien contrató la obra”.

Según especificó, desde la empresa señalaron que la provincia adeuda más de dos millones y medio de pesos, que sería la razón por las demoras en la continuidad de los trabajos.