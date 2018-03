Invertirán $ 40 millones para extender el Parque Urbano

Desde el año 2009 que el Ejecutivo municipal viene llevando a cabo la parquización de todo el antiguo cañadón del ex ferrocarril Urquiza, como un gran “pulmón” de la ciudad que se extiende desde Pividal hasta el río, atravesando toda la ciudad de oeste a este y dividiéndola en dos grandes zonas.

La Fase 1 del proyecto se culminó y la 2, entre Gallesio y Lavalle, está en vías de terminarse, con varias obras complementarias y de parquización que aún no se concluyeron como el centro de transferencia de calle Rawson.

Luego se encuentra la Fase 3, de Lavalle hasta Justa Lima, y la 4 de Justa Lima hacia el río.

El año pasado el secretario de Hábitat, Infraestructura y Planificación municipal, Claudio Rodríguez, anunció que encararían otra fase del Parque Urbano hacia el río; desde Lavalle hasta Justa Lima en lo que denominan Fase 3.

“Se trata de un proyecto signado por la remodelación y puesta en valor de la vieja estación, donde hoy funciona la Casa de la Juventud”, había expresado Claudio Rodríguez.

Pero primero, y antes de parquizar, el Ejecutivo plantea realizar una importante obra de desagües pluviales para mejorar el escurrimiento del agua del oeste y hacia “El Bajo”.

“Se trata de una obra estructural para nosotros y de la cual no conseguimos financiamiento; pero la vamos a terminar haciendo nosotros con fondos propios”, anticipó el intendente, Osvaldo Cáffaro, refiriéndose a los desagües pluviales desde avenida Lavalle hasta Justa Lima.

En su momento habían pedido al gobierno provincial financiamiento para desarrollar tal obra pero ante la negativa del Ejecutivo bonaerense decidieron comenzar la obra con fondos municipales. “Invertiremos 40 millones de pesos en desagües pluviales para el cañadón del ex ferrocarril Urquiza. Actualmente se ubica un dique sobre Justa Lima y la idea es eliminar este sistema porque cuando el agua llueve baja con fuerza hacia Villa Florida. Y para solucionar el problema debemos entubar toda la zona, realizar saltos y construir cámaras en función de que el agua no baje como un torrente. Ya tenemos el proyecto listo y hemos decidido hacerlo con recursos propios a partir de avenida Lavalle. La idea es que luego de enterrar los caños se haga todo un parquizado y los vecinos puedan desplazarse desde Pividal hasta la costanera a través de bicisendas”, concluyó el intendente Cáffaro.

Aún no está definida la fecha de comienzo de esta obra pero estiman hacerlo antes de fin de año.