Vigilia y acto para homenajear a los héroes a 36 años de la Guerra de Malvinas

En el 36º aniversario de la guerra de Malvinas y con la presentación de artistas locales, mañana domingo se realizará la tradicional vigilia de los ex Combatientes en el Monumento a los Héroes de Malvinas, ubicado en Lavalle y Pacheco.

Durante la misma actuarán músicos como Eduardo Cacho Farías, Fernando Amaral, el dúo Los Cumpas, Silvina Farías, Restablecer, Eduardo Arana, Jorge Gandini, Ballet Alas de mi Patria, Ballet El Cardón, dúo Rimar, Juan Carlos Faina, entre otros.

Además, el acto protocolar se realizará el lunes 2 de abril también en el Monumento de Pacheco y Lavalle, a partir de las 11 hs. Allí se hará entrega de los vaucher de viaje a los cinco veteranos que viajarán a las Islas Malvinas.

Cabe recordar que el 13 de abril un grupo de cinco Veteranos de Malvinas del distrito viajarán a las Islas con todos los costos asumidos por el Municipio de Zárate, replicando lo realizado en el 2017.

En esa oportunidad, Un grupo de cinco ex combatientes viajó junto al concejal Ariel Ríos a los lugares donde se desarrollaron los combates durante la Guerra de 1982.

Los ex combatientes que viajaron fueron Alberto Barbagallo, Mario Reyes, Jorge Benítez, Hugo Elsesser y Héctor Villalba.

La propuesta surgió tiempo atrás, en un acto donde el intendente Osvaldo Cáffaro se comprometió con los veteranos a gestionar el viaje. Finalmente, y luego de varios años, la promesa se cumplió.

La delegación de seis personas partió el viernes 7 de abril del 2017 a las 2:30 horas del Palacio Municipal, en un vehículo que los llevó al Aeroparque Jorge Newbery y de allí a Río Gallegos. Luego, de esa ciudad para partieron el sábado temprano a las islas, donde se quedaron hasta el día 15, para hacer noche en Río Gallegos, y volver el 16 a Aeroparque.