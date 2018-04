El fin de semana extra largo dejó una gran acumulación de basura

Los contenedores de basura de Fonavi terminaron repletos tras el fin de semana extra largo, como sucede en feriados largos como el que pasó, por Semana Santa y el Día de los Veteranos y Héroes de Malvinas. Precisamente parte de esos residuos permanecieron diseminados por las veredas y el espacio público.

Según lo comentado por los propios vecinos, esa basura se fue acumulando desde antes del cronograma estipulado de Semana Santa, difundido por el Municipio yla empresa Agrotécnica.

En este sentido vuelven a reclamar más limpieza teniendo en cuenta que no se trata de una situación “nueva”; ya que en septiembre del año 2016 los concejales aprobaron una resolución pidiéndole al Ejecutivo municipal que obligue a la empresa Agrotécnica Fueguina a recolectar la basura de los contenedores ubicados en el barrio. A partir de allí la empresa, según lo manifestado por los propios vecinos, pasa a retirar esporádicamente los residuos de estos contenedores que no terminan siendo una solución si el servicio no es acorde a la gran demanda de este complejo habitacional en donde viven 580 familias.

Cualquiera que transite por calle Alférez Pacheco podrá ver cómo el contenedor ubicado al lado de la Comisaría de la Mujer se encuentra siempre repleto porque la actividad comercial allí también es muy importante.

SEPARACION DE RESIDUOS

Por último y en virtud del proyecto que tiene el Municipio de dotar de un relleno sanitario al actual, e inmenso, basural a cielo abierto que posee en los terrenos del Paraje La Pesquería, sería interesante que se comience con un programa sostenido en el tiempo de separación en origen de los residuos; discriminando, por lo menos, los orgánicos e inorgánicos en función de generar más conciencia. En este sentido, el problema de las bolsas plásticas sigue siendo un problema a resolver ya que en el caso del barrio Fonavi se ve con notoriedad cómo el viento esparce las estos plásticos por toda la vereda.