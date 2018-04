Evalúan el desembarco del SAME a Zárate

Desde fines del año pasado que el Ejecutivo municipal se encuentra evaluando la posibilidad de que el SAME brinde servicios en Zárate.

El Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME) comenzó a funcionar en toda la provincia en marzo del año pasado y es el propio gobierno bonaerense quien lo ofrece a los municipios sin cargo por un año, el segundo año aportando el 50% del costo del servicio y en el tercer año ya deberían hacerse cargo los municipios que lo aceptaron como sistema de emergencia.

Actualmente funciona en más de 35 municipios de la provincia y es el primer sistema de emergencias del Estado bonaerense que brinda atención primaria en la vía pública y garantiza que los pacientes reciban atención de calidad a tiempo

En una primera etapa de ejecución, el programa llegó a 20 municipios, se entregaron 140 ambulancias y se creó un equipo de atención de 2.500 personas beneficiando a 7 millones de bonaerenses. En tanto, se encuentra en una segunda etapa en la cual se está ofreciendo a las diferentes comunas que aún no forman parte de este sistema.

En este sentido se creó una Línea Única de Emergencias (línea 107) con un sistema de comunicaciones eficientes de alta tecnología y conectividad con una sede en cada partido y centros de coordinación regional para asegurarnos de dar respuesta a cada emergencia.

El servicio está activo en los municipios de Almirante Brown, Arrecifes, Azul, Bahía Blanca, Berisso, Brandsen, Ensenada, Escobar, Ezeiza, Florencio Varela, General Belgrano, General Paz, Gral. Pueyrredón, General Rodríguez, José C. Paz, La Plata, Lanús, Lomas de Zamora, Magdalena, Maipú, Mar Chiquita, Morón, Pergamino, Pilar, Pinamar, Punta Indio, Quilmes, San Isidro, San Miguel, San Nicolás, San Pedro, San Vicente, Tandil, Tres de Febrero y Vicente López.

Respeto a Zárate, el servicio médico que actualmente se está desarrollando es el SEMU mediante un convenio con Bomberos Voluntarios que se debe renovar en la actualidad.

Por lo tanto, y en caso de que Zárate se incorpore a este sistema, se debería rescindir el convenio con Bomberos o ver la manera de adaptar ambos sistemas.