La Ruta 6 cada vez más peligrosa: siguen los robos a los automovilistas

Durante las últimas semanas, el tramo de la Ruta 6 comprendido entre Zárate y Campana, ha recobrado una gran hostilidad hacia los automovilistas y motociclistas que circular por el lugar; ataques a vehículos en movimientos y episodios de robo, son moneda común en esta zona y, a pesar de la difusión de los distintos hechos delictivos, hasta el momento no ha surgido un compromiso genuino de ambas comunas para trabajar por la seguridad de los vecinos.

Quienes a diario deben transitar la zona por cuestiones laborales, definen a la traza de Ruta 6 que une Zárate con Campana como “un verdadero peligro”. Esa definición no es casual, si se toma en cuenta los sucesivos ataques y robos registrados durante los últimos meses en la zona.

Según informó el portal digital El Campanense, en la madrugada del pasado sábado un hombre circulaba por la autovía cuando, a la altura de la rotonda del barrio San Cayetano, advirtió que su vehículo sufría un desperfecto mecánico, por lo cual debió estacionarse en la zona de banquinas.

Fue en ese momento, cuando un grupo de malvivientes, que se movilizaban en un automóvil Fiat Duna, abordaron al hombre, logrando sustraerle dinero en efectivo y el celular, entre otras pertenencias, para luego emprender su fuga.

Tras alertar al personal policial de Campana, se dispuso de manera inmediata un operativo en la zona que contó con la presencia de varios móviles, que se apostaron en el ingreso al mencionado barrio, así como también, en el interior.

Fuentes consultadas por LA VOZ, definieron que a pesar de las intensas búsquedas, los uniformados no pudieron dar con los malvivientes, aunque distintas versiones indicaron que habían huido hacia el interior del barrio.

En el mes de marzo del 2017, el Lic. Claudio Borrelli –quien por entonces se desempeñaba como Secretario de Seguridad Municipal de Zárate- mantuvo conversaciones con su par campanense, Abel Milano, en vistas de lograr un refuerzo policial en la zona, que cuente con el aporte mancomunado de ambas ciudades.

La idea se vio deprimida poco tiempo después de los anuncios, y con los cambios de gestiones en el plano local, la presencia policial se fue diluyendo, quedando resumida a operativos específicos del personal de Prefectura Naval Argentina, sobre la ruta, en horario y días puntuales, sin generar la incidencia esperada en materia de prevención del delito.