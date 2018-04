Se conmemoraron los 36 años de la Gesta de Malvinas

En la mañana de ayer, tuvo lugar en el monumento al Héroe de Malvinas en Pacheco y Luis Jenner, el acto homenaje a la gesta de Malvinas en el marco de la conmemoración de los 36 años del conflicto bélico.

Desde horas del mediodía, comenzaron a acercarse al lugar distintas instituciones e invitados a participar del emotivo reconocimiento a los ex combatientes. Allí, estuvieron presentes representantes de distintas colectividades, así como también autoridades de Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, fuerzas policiales, Bomberos Voluntarios y Cruz Roja. También acompañaron la ceremonia el Intendente Osvaldo Cáffaro, las Diputadas Provinciales Sandra París y Patricia Moyano, además de funcionarios de gobierno y concejales.

Tras las presentaciones y la interpretación del Himno Nacional a cargo de la Banda Municipal, hicieron uso de la palabra autoridades eclesiásticas, hasta que llegó el momento de la alocución del presidente del Centro de Veteranos de Malvinas, Pedro Gómez.

En sus palabras, el ex combatiente destacó “la gran contención que ha sido esto para nosotros, desde que hemos vuelto”. Del mismo modo, continuó: “En el aspecto personal, eso me ha servido de mucho. Debo decir que eso es lo que me ha motivado a mí a seguir desarrollándome y desenvolviéndome en mi vida, como también a mis compañeros; a seguir haciendo patria de otra manera, que no es con el fusil, sino trabajando, estudiando, siendo buenos vecinos y buenos ciudadanos”. En sus dichos, Gómez también hizo referencia y mostró su reconocimiento a los tripulantes del ARA San Juan.

Por su parte, el intendente Osvaldo Cáffaro también hizo uso de la palabra e hizo referencia a “los vaivenes en las relaciones internacionales” tras el conflicto bélico, a la vez que remarcó la necesidad de recuperar las islas por las vía diplomática.

“En el pueblo, en el corazón de cada uno de nosotros, y en nuestro corazón está Malvinas de celeste y blanco. Con respeto y humildad nos hacemos presentes año tras año, acompañándolos en el día después. Para eso tiene que estar la comunidad, para acompañarlos”, señaló y agregó: “Para mí son más que veteranos de guerra, han dejado sus familias por defender nuestra bandera y nuestro territorio”.

El próximo 13 de abril, cinco veteranos regresarán a las islas, tal como ocurrió el año pasado. En esta oportunidad, Pedro Eduardo Gómez, Ramón Héctor Nosiglia, Juan Carlos Centurión, Álvaro Melo y Cepero y Aníbal Julio Araoz, será la comitiva de ex combatientes que tendrá la posibilidad de partir hacia las Islas Malvinas. Durante la ceremonia, el intendente Osvaldo Cáffaro y el presidente del Concejo Deliberante, Ariel Ríos, hicieron entrega de los vouchers del viaje financiado por la Municipalidad de Zárate.