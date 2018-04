Los gremios docentes rechazaron la nueva propuesta y ratificaron el paro

El Frente de Unidad Docente (FUD) rechazó hoy una nueva propuesta salarial del gobierno bonaerense, que mantuvo el 15% de aumento, más un adicional anual de 2.520 pesos por material didáctico, y ratificó el paro y movilización de mañana.

En la sexta oferta salarial concretada hoy por el gobierno de María Eugenia Vidal, la Provincia mantuvo la propuesta de un incremento del 15 por ciento, a pagar en tres tramos: el 7 por ciento el primer cuatrimestre, a enero y dos tramos de 4 por ciento a percibir en mayo y septiembre próximos.

Además, reiteró la propuesta de sumar un reconocimiento de 6.000 pesos en concepto de presentismo, y 3.000 por capacitación, agregando ahora el pago de una suma anual de 2.520 pesos por material didáctico.

Según el gobierno provincial, con estos montos el salario promedio que cobran gran parte de los docentes pasaría de 24.659 a 29.183 pesos, contando los aumentos por presentismo, capacitación y material didáctico.

DESDE LA FEB

La presidente de la Federación de Educadores Bonaerense (FEB), Mirta Petrocini, expresó que el gobierno bonaerense “vuelve a incluir conceptos que saben de antemano que los vamos a rechazar porque no consolidan salario, son en negro, no llegan al jubilado y tampoco sirven para el cálculo del aguinaldo”.

“La propuesta fue rechazada categóricamente, y lo volvemos a repetir: no vamos a aceptar salarios a la baja”, aseguró y destacó: “Vuelven a repetir la propuesta del 15 por ciento, y para graficar lo que eso significa, hay que pensar que una factura de luz se lleva el 30 por ciento de un salario de un docente que recién se inicia”.

Petrocini explicó que “el pago por presentismo es aleatorio, porque no te tenés que enfermarte para cobrarlo; lo que ofrecen por capacitación lo percibís cuando acreditás la capacitación, que puede ser en 2019 o 2020; y el material didáctico…no conforman salario, no llegan a los jubilados ni sirve para el cálculo del sueldo anual complementario”.

“No se va a producir ahorro por el presentismo, el ahorro lo están haciendo con los ceses de oficio y los cargos que no se cubren”, apuntó.

SUTEBA

El secretario general de Suteba, Roberto Baradel, sostuvo que “se busca imponer una pauta salarial a la baja, y el ofrecimiento de esa suma de 2.520 pesos, es una suma fija que implican 80 pesos por mes… 80 pesos por mes!”.

“La gobernadora tiene más de 40.000 millones de pesos, tendría las mejores condiciones para llevar adelante una pauta digna para los docentes”, puntualizó.

Baradel remarcó: “Nos gustaría escuchar a la gobernadora reconocer el trabajo de los docentes, y me gustaría verla recorrer las escuelas, pero no para la foto, sino hablando con los papás, con los maestros, oyendo cómo dan clases para 65 alumnos en un aula, o en escuelas sin cargos docentes, sin directivos, sin cargos de gabinete escolar”.

Por su parte, el titular de Udocba, Miguel Díaz, pidió a la gobernadora Vidal que “como madre, como persona, como bonaerense, resuelva este conflicto, ella lo puede hacer”.

PARO JUNTO A OTROS GREMIOS

Tras este rechazo, los gremios docentes ratificaron el paro y movilización previsto para hoy, junto a estatales, profesionales de la salud y empleados judiciales.