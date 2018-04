Construyen un nuevo acceso a Zárate por Teodoro Fels

El intendente Osvaldo Cáffaro ha mencionado en reiteradas oportunidades que el Municipio, en los últimos dos años, ha tenido que readecuarse a nivel administrativo y financiero a las nuevas políticas del gobierno nacional. Es decir que ante la interrupción de varios programas de financiamiento nacionales y provinciales, el municipio salió a buscar fondos alternativos para concluir e iniciar obras públicas en otras entidades de crédito, como el Banco Provincia; gestionar ante organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y cargando tasas municipales nuevas en el sector comercial e industrial, como el Fondo de Fomento para el Deporte.

No obstante, si uno analiza el origen de esta nueva etapa también la puede encontrar en el último año y medio de la presidencia de Cristina Fernández, momento en el cual los fondos para las obras en marcha en nuestra ciudad no eran girados en tiempo y forma. O sea que hace tres años y medio que el Ejecutivo municipal se vio obligado a establecer una serie de prioridades en la obra pública para concluir un frente de más de 50 obras inconclusas.

Uno de estos proyectos era la construcción de un nuevo acceso por costanera a la ciudad de Zárate; con lo cual la ciudad pasaría a tener una quinta vía de ingreso; Lavalle, Antártida Argentina, Parque Industrial Camino 038 y ahora el acceso por costanera, o también conocido como el nuevo “acceso turístico”.

En un primer momento se había planificado construir esta arteria por la colectora de Ruta 12, desde la Ruta 6, bordeando la planta de la Verificación Técnica Vehicular, el peaje, el acceso al country que se ubica en esa zona hasta la costanera sur.

Este proyecto, finalmente, no se pudo concluir por falta de financiamiento pese al compromiso del gobierno kirchnerista, y el actual gobierno nacional decidió no financiarlo. Por lo tanto el Ejecutivo municipal decidió cambiar de estrategia. “Siempre tenemos en carpeta construir un acceso a Zárate por Ruta 6 y costanera sur. Como no lo pudimos hacer por la colectora de Ruta 12 decidimos hacerlo por Teodoro Fels, que se convertirá en doble mano desde Lavalle hasta la calle Caseros. Precisamente Caseros también se transformará en una avenida con cantero central, como una avenida de circunvalación, que retomará la costanera hacia el sur y que se unirá, hacia el norte, con la 7 de Julio para confluir en calle Mitre. De esta manera tendremos toda una avenida de circunvalación en la zona de El Bajo que conectará calle Mitre con la Costanera”, expresó el intendente Osvaldo Cáffaro.

En septiembre del año pasado se firmó el inicio de obra para el primer tramo de Teodoro Fels, ya que se planteó construirla por tramos, se arrancó un tramo de doble mano de 400 metros de largo a cargo de la empresa CyE y con recursos municipales.

El primer tramo de estos trabajos contempló un plazo de ejecución de tres meses, con una inversión de 21 millones de pesos. Dicha etapa ya ha concluido y el foco de los trabajos, en la actualidad, se concentra en la calle 7 de Julio con la finalización de los pluviales.

Costanera Sur

Por otro lado el Ejecutivo municipal tampoco ha conseguido los fondos necesarios para la construcción del tablestacado en la costanera sur, frente a los viejos terrenos del frigorífico Smithfield.

“Finalmente no conseguimos fondos para el tablestacado y como alternativa hemos rellenado mucho ese lugar con piedras y escombros. Entonces lo que haremos será delimitar toda esa parte de la costa con piedras, gaviones y mallas, y luego se construirán veredas e iluminación. También lo parquizaremos y quedará similar al proyecto original. Estos trabajos se llevarán a cabo con fondos de la plusvalía urbana, en donde el propio emprendedor, en este caso Zárate Chico, debe volcar a la comuna mediante obras”, consideró Cáffaro.

“Uno tiene que tomar decisiones, las gestiones por el financiamiento del tablestacado de la costanera sur no avanzó entonces buscamos alternativas con este método de la plusvalía urbana ya que es una obra imposible de hacer con fondos municipales”, evaluó.