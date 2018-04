“El plantel tiene hambre de ganar cosas importantes”, dijo el entrenador de Sarmiento

Después de la clasificación de Sarmiento para las semifinales de la Copa Federación, en zona de vestuarios al culminar el partido con AMEFIP San Martín de Mercedes, Ariel Mangiantini, entrenador del plantel del conjunto del barrio Fonavi, dialogó con LA VOZ y nos decía lo siguiente: “La verdad que estoy muy contento con la respuesta de los chicos, estuvimos a la altura de irnos a Mercedes y venirnos con un triunfo que no es fácil, la estadística ya lo demuestra que es difícil ganar ahí, pero no sólo que ganamos sino que metimos tres y un cuarto gol mal anulado. Supimos acá capitalizarlo desde el punto de vista de estar tranquilos de salirlo a jugar igual de manera, de no enloquecerse de con el hecho de tener el resultado a favor ya pasábamos. Lo encaramos como otra final más empezando de cero y los chicos entendieron bien el mensaje”.

– Lo ganaban bien en el primer tiempo, pero en el segundo cuando descontó Mercedes parecía que se complicaba pero volvió aparecer el verdadero Sarmiento.

“En esta categoría existe la desconcentración más normal y más a menudo que en otras. Obviamente que va a ver altibajos. Interiormente cada jugador a veces maneja el partido, al no estar el cien por ciento entrenado porque trabajan. Yo calculo que es un poco relajarse, metimos tres allá y ya metimos dos acá es como que el jugador se relajó pero el fútbol tiene estas cosas como el golazo de ellos en el ángulo que te mete en partido de vuelta. En el momento que nos apretaron ahí apareció Sarmiento y lo define, como que subestimó un poco el trámite del partido”.

– Lograste en este grupo mezclar juventud con experiencia.

“Creo que hay un complemento muy lindo, lamentablemente no los puedo tener a todos juntos en los entrenamientos, es muy difícil trabajar así, hay un compromiso extra de parte de ellos y nosotros en el poco tiempo que lo tenemos poder transmitirles el mensaje y hacer este tipo de trabajos con pelota parada, de laterales, hay muchas cosas que están trabajadas y más aceitadas que a lo primero. Con respecto a las edades me gustó como se da la serie para que los chicos de 16 años estén en la cancha y que eso para mi vale muy montón y en este partido terminaron jugando chicos que son el futuro de Sarmiento”.

– Ahora a prepararse para encarar las semifinales de la mejor manera.

” No estamos en condiciones de elegir rivales, depende mucho de la cancha del rival que nos toque. Hay canchas que tenés que salir a guerrear y en otras tenés que salir a jugar al fútbol ó porque no las dos cosas. Se trata de volcar partido a partido, de ir round a round, como disponga el fixture porque este plantel tiene hambre de ganar cosas importantes”.

– ¿ Qué dejaron estos primeros partidos como entrenador, al frente de un plantel ?.

” Aprendiendo todos los días, porque uno venía con un pensamiento y la realidad es otra. El que me conoce sabe que vengo por ahí de otro rodeo. Viviendo en Zárate sabía en que condiciones me encontraba al dirigir un equipo de Liga, pero el balance es positivo, estoy aprendiendo a la falta de profesionalismo en muchas cosas y asombrado a la vez del compromiso de muchas gente que trabaja ocho horas en fábrica parado y después tiene que venir a rendir, el compromiso de los dirigientes que no me hacen faltar un material para trabajar, tengo veinte pelotas, conos, vallas, pesas, de todo, la verdad que el club sigue en crecimiento. Cuando asumí vine a subir la vara es la primera palabra que le dije al plantel y a los dirigentes en la primera charla y creo que nunca en la historia Sarmiento está en esta instancia de la Copa Federación. Venimos de eliminar a este equipo de Mercedes que fue campeón en una Liga de veinte equipos en un torneo super competitico; Alsina ganó el título en la Liga de Baradero que es muy difícil y nosotros le ganamos con autoridad a los dos equipos. Eso demuestra que subimos la vara y el plantel agarró ese mensaje de no quedarse con dos horas de entrenamiento sino también meterle gimnasio en las horas que se pueda y el compromiso nuestro junto al profe Cristian Salomón que tiene otro roce, estamos a la par en esto, nos complementamos muy bien. Así que estoy muy feliz, ya es un logro importante estar en esta instancia y vamos por más. Tengo toda la esperanza y como todo deportista que busca ganar en cada partido, vamos a salir a ganar los cuatro partidos que nos quedan para quedarnos con el título”.

– ¿ Cómo se trabaja en esta instancia decisiva especialmente con los más jóvenes del plantel ?.

” Dándoles tranquilidad, fijate en este partido a dos chicos que le toco entrar, te voy a contar una intimidad, les dije que jueguen que se diviertan que disfruten, que hagan de cuenta que es un entrenamiento y la verdad los dos chicos entraron muy bien y no se notó que tienen 16 años, tuvieron la posibilidad de estar adentro de la cancha y no desentonaron. Si bien no están para marcar la diferencia en esta instancia decisiva como lo hace uno con experiencia pero ese es el futuro y el camino. Apunto mucho a subir a los chicos a primera división, lo que pasa que yo agarré con el torneo empezado y hay muchos chicos que me gustaría subir pero no están inscriptos en la lista de buena fe, entonces a los poquitos que tengo anotados los hice jugar y la verdad que estoy muy contento, los dirigentes también porque están viendo el semillero, el futuro del club. Esto de ir mezclándolos le permite a los más grande no correr tanto, sí imponer su presencia y su experiencia, entonces estoy muy satisfecho como se complementan los grandes con los chicos”

– ¿ Qué le decís al hincha de Sarmiento que está ilusionado con esta campaña ?.

” Lo que sienten ellos sentimos nosotros, vimos acá con la esperanza de ganar algo, estamos muy cerquita, hemos ganado varias batallas nos faltan terminar con dos rivales. tenemos la misma ilusión que ellos, pero hay que estar tranquilos. Esto es el inicio de un nuevo proyecto que si ojalá Dios quiera salgamos campeones pero si no se da para el torneo de la Liga vamos a estar parados de otra manera. Yo tengo otra idea, ya la hablamos con los dirigentes, ahora estamos terminando esta etapa. Pero hay un Sarmiento muy renovado para el próximo campeonato con ideas, ojalá se alinean todos los planetas para hacer realidad este proyecto. El que conoce de fútbol sabe que no se puede cambiar todo de un día para el otro, los procesos llevan tiempo. Hay mucho material para trabajar y tenemos muchas ganas, con hambre de ganar cosas importantes y eso se transmite porque estamos con un compromiso bárbaro todos los días acá entrenando y que se queden tranquilos que nosotros y los jugadores vamos a poner todo para quedarnos con esta Copa”.