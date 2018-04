Repercusiones en la oposición tras el discurso del intendente Cáffaro en el Concejo Deliberante

Desde Cambiemos se refirieron al contenido del discurso del intendente Osvaldo Cáffaro, en el marco de la apertura de sesiones ordinarias.

Tal como ocurre todos los años, la diputada provincial Sandra París, participó de la apertura de sesiones ordinarias del cuerpo deliberativo y, en virtud de las declaraciones del Jefe Comunal, analizó: “El Intendente repasó sus diez años de gobierno, anunciando obras que estaban en el discurso del año pasado”. En la misma sintonía agregó: “Éste es un dato menor, lo que más me preocupa es que no presentó ninguna propuesta para la problemática de violencia de género, otros distritos vecinos reconocieron el flagelo y pusieron en marcha proyectos muy importantes”.

Por otra parte, París se refirió a los números brindados por Cáffaro durante su alocución, y sostuvo: “Habló de 46 suicidios, pero en el discurso se quedó con la problemática, sin plantear soluciones o proyectos que quiera que desde el Concejo sea acompañado; es un tema muy sensible y todos podemos colaborar para que esta problemática tenga soluciones. El distrito vecino de Campana reconoció el problema y está trabajando varias temáticas para bajar los índices lo más rápido posible”.

Del mismo modo, manifestó que la provincia “viene trabajando muy fuerte con el municipio en materia de obras, enumeradas en su discurso, y también reconoció el trabajo en materia de seguridad que está realizando en gobierno de María Eugenia Vidal; falta mucho, pero nuestro bloque y esta legisladora, siempre van estar a disposición para acompañar aquellos proyectos que de verdad le cambien la vida a nuestros vecinos”.

Por su parte, la presidente del bloque Cambiemos del HCD, María Elena Gallea, explicó: “Fue un discurso de balance e institucional; quizás me hubiese gustado como vecina escuchar más proyectos, pero estoy y estamos a disposición para armar, diagramar, crear proyectos que den beneficios a todos los ciudadanos”.

Finalmente, la concejal concluyó: “Nosotros tenemos un gran desafió por delante, desde la próxima sesión presentaremos los proyectos y pedidos realizados por los vecinos, los cuales recogimos en nuestra caminatas durante el periodo de receso”.

CRITICAS DEL FPV

En diálogo con LA VOZ el concejal del bloque Pj-Fpv, Lucas Castiglioni, realizó un balance y análisis del discurso del intendente Osvaldo Cáffaro durante la apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante del pasado martes.

“El intendente dio un discurso estéril, sin política, hablando de la gestión del año pasado y con guiños a Cambiemos; es la primera vez que dice que con los fondos de la provincia hace ciertas obras, cuando durante el gobierno anterior no lo hizo”, disparó el edil.

Entre las principales observaciones, Castiglioni remarcó la falta de contenido político de la alocución del Jefe Comunal, donde no se abordó temas como el Pacto Fiscal: “Me llamó la atención que no hable sobre el Pacto Fiscal, esa será una buena discusión. Todos estamos preparados para discutir cuanto pierden los jubilados, por ejemplo”.

En la misma línea, el concejal añadió otros temas que quedaron fuera del tintero y que, a su criterio, hubiera sido favorable que el intendente le dedicara algunas líneas: “Creía que iba a hablar de política, de las tarifas, de cuanto es el incremento de desarrollo social para asistencia a los comedores, pero solo hizo referencia a lo que aportaron ellos, y fue muy vacio de política. Leyó mucho, leyó informe de cada área y no habló sobre la situación de Zárate, donde se cerraron fabricas, tampoco tocó el tema de la situación del comercio”.

En su apreciación, Castiglioni manifestó que Cáffaro “no se hizo eco de la necesidad que se está pasando”, y que “tuvo un discurso más dialoguista”.

“Hablo mucho sobre el espacio público, mientras la Justicia sigue investigando y en una banca tenía sentado a Guelvenzú. Creo que este año va a servir mucho la impronta que puedan marcar los nuevos concejales, el oficialismo siempre quiso sacar los proyectos de interés para ellos”, expresó.