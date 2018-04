Se inaugura una muestra de pinturas de autos antiguos

Hoy a las 20 hs se inaugurará la muestra de pinturas de autos antiguos “Aroma a Gasolina” de Víctor Mario Blebel en el Centro Cultural Municipal “Tito Alberti”, en la cual se muestra sus retratos de autos clásicos o viejos.

“Mientras pinta, el artista entabla una intensa conexión con estas máquinas, seres creados por el hombre, cargados de historias en sus metálicos organismos. En sus pinturas estos objetos cobran vida… y nos hablan”, escribieron los críticos de la muestra.

Víctor Blebel es Diseñador industrial egresado de la UBA, institución en la que ejerció como docente e investigador. Desde 2010 reside en Bariloche, dedicándose al dibujo y pintura de automóviles, pasión que lo acompaña desde niño. Blebel ha realizado múltiples exposiciones en distintos espacios de la ciudad de Bariloche.

“Intento captar la expresión que me transmiten ciertos vehículos, autos clásicos o viejos. Algo así como un retrato, pero no de un ser humano sino del ser de esos objetos creados por el hombre”, aseguró el artista.

Blebel agregó que “soy más bien dibujante que pintor, de manera que a la hora de poner color a mis dibujos elegí los pasteles al óleo, aunque también me gusta trabajar con grafito y con tinta china”.

La entrada es libre y gratuita.

Aniversario de la SADE en el forum cultural

Mañana sábado a las 19 horas se realizará el acto por el 50 º aniversario de la Sociedad Argentina de Escritores (SADE) Filial Zárate, con la participación de diversos artistas locales que desarrollarán espectáculos de teatro leído, danza y música.

La cita es en el Forum Cultural de Pellegrini y Moreno.

La Pasión de Cristo se presenta mañana en la plaza Italia

Mañana sábado se llevará a cabo el Musical de Semana Santa “La Pasión de Cristo” con dirección de Vicky Velli y elenco local, organizado por la iglesia Nuestra Señora del Carmen.

Esta actividad se realizará en el Anfiteatro Homero Expósito de Plaza Italia.