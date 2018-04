CADU empató con Armenio y sigue puntero

Ayer domingo al mediodía en Ingeniero Maschwitz, el líder, CADU, empató 0 a 0 con Deportivo Armenio en el marco de la trigésimasegunda jornada, decimotercera de las revanchas, del Campeonato de Primera “C” temporada 2017 -’18 y se mantiene tres puntos por encima de su escolta, Cen-tral Córdoba de Rosario, quien esta tarde (15.30 horas) visitará a Deportivo Merlo en el Parque San Martín.

El encuentro que se llevó a cabo en el Estadio “Armenia” de Deportivo Armenio fue dirigido el árbitro fue Jorge Broggi de flojo desempeño, quien expulsó a Facundo Laumann en el elenco zarateño por juego brusco promediando el primer tiempo.

CADU acumuló el sexto partido sin perder, con cuatro victorias y dos empates consecutivos, mientras que como visitante cosechó el tercer cotejo sin caídas con dos triunfos y una igualdad. Deportivo Armenio sumó la tercera presentación sin ganar, con dos empates y una caída, en tanto que jugando como local cosechó la undécimo partido sin halagos, con siete igualdades y cuatro derrotas.

En el historial, CADU acu-muló la cuarta visita sin halagos ante Deportivo Armenio en Ingeniero Maschwitz, con dos empates consecutivos y dos caídas.

– EL PARTIDO

El primer tiempo fue bastante parejo y muy disputado, Armenio logró neutralizar al “celeste” le impidió jugar aunque practicamente no se registraron llegadas de real peligro sobre los arcos, pero si hubo un claro penal de Villarreal a Fernández que el árbitro Broggi no sancionó y promediando la etapa los zarateños se quedaron con uno menos por la expulsión de Laumann por una fuerte falta sobre Sica. En el complemento CADU jugó mejor, con más ganas que fútbol fue en busca del triunfo, apareció Ritacco para generar juego y así los “celestes” fueron superiores a su rival pero de todas maneras le faltó claridad en los últimos metros para traerse los tres puntos, aunque en base a sacricifio y despliegue logró disimular el jugador de menos que tuvo en cancha durante una hora. Terminaron empatando sin goles, pero de los dos Defensores estuvo más de la victoria pero no logró desnivelar.