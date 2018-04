El fixture de CADU, Dálmine y Puerto Nuevo en el Torneo de divisiones infantiles de AFA

Se conoce el programa de partidos que tendrán que afrontar CADU, Villa Dálmine y Puerto Nuevo con sus categorías 2005, 2006 y 2007 en el Torneo de fútbol infantil de AFA temporada 2018 que comenzará este domingo 15.

En la Zona “18” CADU debutará frente a Almirante Brown a quien recibirá en el predio de Copiapó. Por su parte Villa Dálmine enfrentará a Atlético Ituzaingó por la Zona “2” en Campana, predio “Héctor Fillopski”, mientras que por el Zona “14” Puerto Nuevo visitará a Gimnasia y Esgrima en La Plata, campo de juego auxiliar de los platenses.

– EL FIXTURE DE CADU

Estos serán los partidos que tendrá jugar CADU en la Zona “18”:

1º fecha: vs. Almirante Brown (L).

2º fecha: vs. Boca Juniors (L).

3º fecha: vs. Deportivo Armenio (V).

– EL FIXTURE DE VILLA DALMINE

Estos serán los encuentros que deberá dispu-tar Villa Dálmine en la Zona “2”:

1º fecha: vs. Atlético Ituzaingó (L).

2º fecha: vs. Argentino de Merlo (L).

3º fecha: vs. Huracán (V).

– EL FIXTURE DE puerto nuevo

Estos serán los enfrentamientos que deberá afrontar Puerto Nuevo en la Zona “14”:

1º fecha: vs. Gimnasia de La Plata (V).

2º fecha: vs. Luján (L).

3º fecha: vs. Chacarita Juniors (V).

– La forma de juego

En esta temporada habrá un Torneo que constará de dos etapas: “Primera Fase” y “Segun-da Fase”, de donde surgirán los campeones de las diferentes Categorías del Campeonato de Infantiles 2018, interviniendo todas las 79 instituciones con las tres categorías: 2005, 2006 y 2007.

– “Primera Fase”: Se conformarán veinte (20) Zonas, compuestas por diecinueve (19) Zonas de cuatro (4) equipos cada una y una sola Zona conformada por tres (3) equipos.

Cada una de las Zonas se disputará por el sistema de adición de puntos, todos contra todos, a una sola rueda de partidos (3 fechas).

Una vez finalizada la “Primera Fase” los clubes serán ubicados de acuerdo a la sumatoria de puntos de las tres (3) Categorías de la Tabla Final de Posiciones de la “Primera Fase”.

– “Segunda Fase”: De acuerdo con la ubicación obtenida por cada uno de los equipos en la “Primera Fase” se conformarán cuatro (4) Grupos.

En consecuencias los 20 primeros jugarán en la “Segunda Fase” en el Grupo “A”, los 20 segundos en el Grupo “B”, los 20 terceros en el Grupo “C” y los 19 cuartos en el Grupo “D”.

Cada uno de los Grupos se disputará por el sistema de adición de puntos, todos contra todos, a una sola rueda de partidos.

Una vez finalizada la “Segunda Fase” los clubes que se ubiquen en el 1° puesto por Categoría en la Tabla Final de Posiciones en cada uno de los Grupos, serán proclamados campeones del Torneos de Fútbol Infantil temporada 2018, es decir que habrá un campeón por categoría en cada grupo.

– la integracion de los grupos

Así quedaron conformadas las 20 zonas en esta Primera Fase:

– Zona “1”: D10, Nueva Chicago, Deportivo Español y Tristán Suárez.

– Zona “2”: Villa Dálmine, Atlético Ituzaingó, Huracán y Argentino de Merlo.

– Zona “3”: San Telmo, Deportivo Laferre-re, Argentinos Juniors y Victoriano Arenas.

– Zona “4”: Vélez Sársfield, Talleres de Remedios de Escalada, Defensores de Belgrano y Sportivo Barracas.

– Zona “5”: Defensa y Justicia, Ferro Carril Midland, Colegiales, y Don Bosco.

– Zona “6”: Deportivo Riestra, Claypole, San Telmo y Juventud Unida.

– Zona “7”: UAI-Urquiza, Excursionistas, Rosario Central y Acassuso.

– Zona “8”: Quilmes AC, General Lamadrid, Deportivo Morón y Real Pilar.

– Zona “9”: Atlético San Miguel, Berazategui, Yupanqui y Ferro Carril Oeste.

– Zona “10”: River Plate, Deportivo Merlo, Comunicaciones y Defensores de Cambaceres.

– Zona “11”: Franja de Oro, Arsenal de Sarandí, Témperley y Sportivo Italiano.

– Zona “12”: Atlanta, El Porvenir, Almagro y Bánfield.

– Zona “13”: Flandria, Lanús, All Boys y Argentino de Rosario.

– Zona “14”: Gimnasia y Esgrima de La Plata, Puerto Nuevo, Luján y Chacarita Juniors.

– Zona “15”: Brown de Adrogué, Racing Club, Estudiantes de Buenos Aires y Argentino de Quilmes.

– Zona “16”: Central Ballester, Platense, San Martín de Burzaco y San Martín de Monte Grande.

– Zona “17”: Independiente, Leandro N. Alem, Los Andes y Cañuelas FC.

– Zona “18”: Defensores Unidos, Almirante Brown, Deportivo Armenio y Boca Juniors.

– Zona “19”: La Catedral, Deportivo Camio-neros, Estudiantes de La Plata y Liniers.

– Zona “20”: Barracas Central, Tigre y Sportivo Dock Sud.