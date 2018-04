El jueves parten cinco los ex combatientes a Malvinas

El área de Desarrollo Territorial municipal trabaja a contrarreloj para ultimar los detalles sobre un nuevo viaje de ex combatientes a las Islas Malvinas.

Este viaje, con la estadía, está solventado íntegramente por el Municipio en consonancia con la propuesta generada el año pasado, en la que terminaron viajando cinco Veteranos locales.

En este caso serán otros cinco, Pedro Eduardo Gómez, Ramón Héctor Nosiglia, Juan Carlos Centurión, Álvaro Melo y Cepero y Aníbal Julio Araoz, quienes decidieron volver a Malvinas.

El año pasado el intendente Osvaldo Cáffaro se hizo eco de la solicitud de volver a las Islas de los ex combatientes de Lima y Zárate. A principios de principios del año pasado fueron convocados por el jefe comunal quien los notificó que el municipio disponía de los recursos para hacer el viaje. Entonces, se realizó un sorteo entre quienes estaban interesados en viajar. Y el viernes 7 de abril de 2017, cinco veteranos de guerra partieron hacia las Islas Malvinas. Ahora será el turno del resto de los Héroes de Guerra que decidieron viajar al archipiélago.

En esta oportunidad viajarán los cinco ex combatientes acompañados del subsecretario de Obras Públicas, Néstor García. Ellos partirán desde el Palacio Municipal el jueves a las 23:30 horas hacia Aeroparque ya que en la madrugada del viernes saldrán a Río Gallegos. La llegada a la Patagonia para la mañana del viernes. Luego partirán el sábado temprano a las islas. Allí se quedarán una semana. A la vuelta respetarán el mismo itinerario, noche en Río Gallegos y vuelta a Aeroparque.

El Municipio cubrirá todos los gastos del viaje, excepto la bebida que consuman. Se trata de un paquete turístico cerrado en el cual también correrá por cuenta de los propios turistas el valor de los gastos administrativos de sacar el pasaporte, al igual que el año pasado. De hecho el Ejecutivo volvió a contratar el mismo paquete turístico dado que terminaron conformes con el viaje del primer contingente.

Entre Zárate y Lima hay un total de 24 ex combatientes, de los cuales solamente 14 pidieron viajar y se les dio un número para sortear el orden en que irán. Sin embargo decidieron alternar el orden una vez sorteados los viajes, dado que hubo vecinos que decidieron regresar juntos porque eran compañeros de pelotón.

Luego hubo otros casos de ex combatientes que no les interesaba regresar al escenario de guerra, en otro orden hubo vecinos que decidieron dejar su lugar a otro que anhelaba ir y así se fueron reorganizando internamente.

Una vez en el archipiélago recorrerán en una excursión varias regiones donde se entabló la batalla y visitarán el cementerio de Darwin, donde descansan los restos de 237 héroes de Malvinas. Precisamente ese momento fue retratado en la portada de la muestra “Volver a Malvinas”, que se está exhibiendo en el Forum Cultural, con todas las fotografías del primer grupo de ex combatientes que regresó a las islas.

Por esta razón están convocando a todos los ciudadanos que quieran despedir a los ex combatientes, para que se acerquen a la puerta del municipio el jueves por la noche.