Malestar de vecinos de Vipermun

La semana pasada, desde este medio se informaba sobre el reclamo de los vecinos del barrio Vipermun, que desde hace años, padecen las irregularidades de la Planta de Tratamiento a raíz de su deficiente estado.

El reclamo –lamentablemente- no es una novedad, sino que actualmente se configura como una demanda genuina y sostenida por los habitantes de Vipermun, que hasta el momento, no ha recibido una solución definitiva de parte de las autoridades de gobierno.

En diálogo con LA VOZ, los vecinos detallaron: “Este barrio, fue creado en el marco de Plan Federal de Viviendas, en ese momento, bajo la dirección de Julio De Vido. Desde la entrega de las viviendas, se vieron irregularidades, ya que se entregaron las mismas sin las mínimas condiciones que tiene que poseer toda vivienda; sin luz, algunas casas sin terminar, las entregas se hacían sin la documentación correspondiente, y lo que nos afectó mucho más, la Planta de Tratamiento incompleta”.

Según definieron desde el barrio, el estado irregular de la Planta de Tratamiento derivó en el reconocido caso de intoxicación masiva sufrido en el barrio, a raíz de un pozo de agua ubicado a escasos metros de la Planta de Tratamiento.

“Por ese motivo, se presentó un recurso de amparo, con el patrociniio de la diputada dra. Sandra Paris, en el cual se explica que el pozo de agua sufrió una rotura en el encamisado y al estar construido lindero a la planta de tratamiento, el pozo se contaminó. Eso sucedió en enero 2015; la Municipalidad, nos traía bolsitas de agua vencidas -tenemos pruebas fotográficas de eso-, entre otras cosas para mantenernos tranquilos, mientras seguíamos consumiendo agua no apta”, relató una vecina y agregó: “Una vez presentada la demanda, en esa misma semana el juez Porta ordenó clausurar ese pozo y proveer de agua potable a todo el barrio y asistirnos. Cosa que no hicieron”.

A raíz del fallo judicial a favor de los vecinos, que impide la construcción de un pozo en ese predio, desde el vecindario requirieron que la perforación se realice en un terreno ubicado en el fondo del barrio, el cual fue cedido para una sede social.

“La Municipalidad nos informó que harán un nuevo pozo que dará agua a los barrios de Cementerio, Puerto del Sol, Vipermun y futuros barrios que se construyan en el área cercana. Se pidió que se termine la Planta de Tratamiento Cloacal; durante el juicio, hicieron controles los peritos hidráulicos, y dijeron que los planos presentados ante el Plan Federal de Vivienda no coinciden con la realidad de lo construido. Al terminar el juicio, se condenó a la Municipalidad y, en vez de pensar en los vecinos y hacer la obra, apelaron la causa y ganaron un año más de tiempo. En el 2017 la Cámara de Apelaciones de San Nicolás falló a nuestro favor”, describieron.

Al respecto agregaron que la gestión municipal propuso que la obra se realice con aportes conjuntos entre el municipio y los vecinos, con un monto que, al momento de la propuesta, rondaba los 5 mil pesos. “Esa obra ya la cobró Tivelli y Meier en su totalidad, y fue certificada con la firma del Secretario de Obras Públicas. Al no tener una respuesta positiva, nunca vinieron y nunca más atendieron los teléfonos”, expresaron los vecinos en su descargo.

“Ellos pretendían arreglar todo con la comisión porque no quieren enfrentar a los vecinos.

Así, en la nada misma, quedó esa negociación porque nunca respondieron llamadas ni pedidos de reuniones. Todas las propuestas que conciernen al nuevo pozo, y la Planta de Tratamiento Cloacal, siempre se dieron en un marco informal, sin tener un registro escrito por parte de la Municipalidad”, manifestaron. En este sentido, adelantaron que continuarán con su reclamo, en pos de obtener una solución definitiva que lleve tranquilidad a los vecinos.