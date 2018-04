CADU y Central Córdoba se encuentran ahora compartiendo el primer puesto

Defensores Unidos con el empate del pasado domingo en Ingeniero Maschwitz frente a Deportivo Armenio por la trigésimasegunda fecha, décimatercera de la segunda rueda del Campeonato de Primera “C” de la temporada 2017-’18 continúa en la primera colocación ahora compartiéndola con Central Córdoba de Rosario. Los zarateños acumulan una racha de seis partidos sin perder, con cuatro triunfos y dos empates consecutivos, mientras que como visitante sumó la tercera presentación sin derro-tas, con dos halagos y una igualdad.

Por lo tanto los “celestes” continúan en la primera ubicación de las posiciones aunque ahora junto a Central Córdoba (derrotó a Deportivo Merlo en el Parque San Martín); mientras que son cinco los puntos que lo separan del tercero Argentino de Quilmes (venció como visitante a Laferrere). En el cuarto lugar está Luján (empató en su visita a Berazategui) a ocho puntos, mientras que quintos se encuentran Leandro N. Alem (empató con Dock Sud en Rodríguez) y Justo José de Urquiza (perdió de local con Midland) quedando a nueve puntos de los lideres.

Los partidos que le restan a cada uno

Restan seis jornadas para terminar el Torneo de Primera “C” temporada 2017-’18 y estos son los partidos que le restan por jugar a los tres primeros equipos (Central Córdoba, CADU y Argentino de Quilmes) que están peleando por el ascenso directo a la “B” Metropolitana.

– Central Córdoba de Rosario (61 puntos): 33º Fecha vs. Armenio (L); 34º Fecha vs. J. J. Urquiza (V); 35º Fecha vs. San Martín (L); 36º Fecha vs. Laferrere (V); 37º Fecha vs. Alem (L); y 38º Fecha vs. Dock Sud (V).

– CADU (61 puntos): 33º Fecha vs. J. J. Urquiza (L); 34º Fecha vs. San Martín (V); 35º Fecha vs. Laferrere (L); 36º Fecha vs. Alem (V); 37º Fecha vs. Dock Sud (L); y 38º Fecha vs. Arg. de Quilmes (V).

– Argentino de Quilmes (56 puntos): 33º Fecha vs. Alem (L); 34º Fecha vs. Dock Sud (V); 35º Fecha vs. Sp. Barracas (V); 36º Fecha vs. Cambaceres (L); 37º Fecha vs. Midland (V); y 38º Fecha vs. CADU (L).