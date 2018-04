Náutico Arsenal volverá a jugar como visitante

Náutico Arsenal volverá a jugar este sábado en condición de visitante en el marco de la segunda fecha del Torneo Oficial de Segunda División que organiza la URBA (Unión de Rugby de Buenos Aires). donde en la oportunidad estará jugando con Brandsen en aquella localidad.

Como local en su cancha de la ribera recién lo hará el sábado 21 cuando reciba a Tiro Federal de San Pedro.

– La fecha completa

La segunda jornada se jugará este sábado 14 con el siguiente programa de partidos: Old Georgian vs. Banco Hipotecario, Argentino vs. Las Cañas, San Miguel vs. Tigre, Areco vs. Vicente López, Tiro Federal de San Pedro vs. La Salle, Brandsen vs. Náutico Arsenal Zárate y Varela Junior vs. El Retiro.

– LOS RESULTADOS

Estos fueron los resultados registrados en la primera jornada: La Salle 17 – Brandsen 21, Vicente López 10 – Tiro Federal de San Pedro 27, Tigre 19- Areco 50, Las Cañas 51 – San Miguel 29, Banco Hipotecario 14 – Argentino 47, Varela Junior 20 – Old Georgian 36 y El Retiro 34 – Náutico Arsenal Zárate 13.

– divisiones juveniles

Por su parte el domingo se inició el torneo de divisiones juveniles, donde Náutico Arsenal jugó de visitante.

En la categoría Menores de 19 Arsenal le ganó los puntos a Defensores de Glew que no se presentó a jugar.

En las categorías Menores 16 y Menores 17 Arsenal enfrentó a Ciudad de Buenos Aires sufriendo derrotadas en sendos encuentros. La M 16 perdió de manera categórica 50-7, mientras que la M 17 cayó ajustamente 26-22.

Fue presentada de la temporada de la URBA

Náutico Arsenal y Ciudad de Campana formaron parte de los noventa clubes, que días pasados en GEBA abrieron la temporada 2018 de la 118º Edición de los Torneos de la URBA (Unión de Rugby de Buenos Aires).

Los jugadores Manuel Rodríguez Castañeda (Náutico Arsenal) y Enrique Guizzarelli (Ciudad de Campana) fue-ron parte de la presentación, que se realiza en la previa del arranque de las distintas categorías.

La reunión tuvo lugar en la sede San Martín del club GEBA (Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires).