Vanesa Palermo asume en lugar de Tulia

El primer candidato en octubre pasado por la lista de Nuevo Zárate, Mauro Tulia, no seguirá siendo concejal. Es llamativo el caso del ex funcionario municipal dado que juró, asumió su banca el 10 de diciembre.

Tulia encabezó las campañas electorales para las Primarias de agosto y las legislativas de octubre. Fue la cara visible del equipo de trabajo del intendente Cáffaro y de Nuevo Zárate, pero en el inicio de las sesiones ordinarias, y según los propios ediles caffaristas, por una decisión del propio jefe comunal, no seguirá en su banca dado que fue convocado por el intendente para reincorporarse al Municipio.

Ayer se realizó una conferencia de prensa en el bloque Nuevo Zárate anunciando que en su lugar ingresará Vanesa Liliana Palermo, dirigente gremial de Smata.

“La expectativa es muy grande y trataremos de trasladar la militancia gremial dentro del Concejo Deliberante”, fueron las palabras de la flamante edil caffarista.

El plano de los rumores encontró certezas en la realidad tras confirmarse la asunción de Palermo, ya que esta decisión tendría que ver con intensos pedidos presentados por el gremio Smata, que brindó un marcado apoyo durante la última campaña a Nuevo Zárate y aportó una militante de experiencia a la lista como lo es Vanesa Palermo.

La raíz del problema fue el malestar que habría surgido tras la designación del fomentista Ramón Fernández (ubicado en el 7mo lugar de la lista), como sucesor de banca de Néstor Gerlo, salteando a Palermo, quien ocupó el 5to lugar.

Para ser más claros, la lista se conformaba con Maurio Tulia, Ana Laura Allemann, Néstor Gerlo, Vanesa Palermo, Guillermo Collela, Carla Bronca y Ramón Fernández. Gerlo regresó al Ejecutivo municipal, entonces le tocaba a Palermo asumir la banca. Sin embargo saltearon al cuarto, quinto y sexto lugar para que asuma Ramón Fernández.

Malestar por los cambios

Tras la difusión del orden del día de la 1ra Sesión Ordinaria, por parte de la Secretaría del Concejo Deliberante, se conoció el pedido de licencia del concejal de Nuevo Zárate, Mauro Tulia.

Días atrás, desde este medio se informaba sobre las negociaciones que se estaban llevando a cabo puertas adentro del bloque de Nuevo Zárate, ante los insistentes pedidos para que Tulia dejara su banca.

Esta petición, tuvo su inicio a raíz de la asunción al cuerpo deliberativo de Ramón Fernández, quien pasó a ocupar la banca de Néstor Gerlo. Esto despertó el malestar del gremio de Smata, que brindó un sólido apoyo en la última campaña para las elecciones legislativas, anclado en la inclusión de Vanesa Palermo en la lista oficialista. Fernández se encontraba en el 7mo lugar de la lista, mientras que Palermo había ocupado el 5to lugar de la nomina, siendo “salteada” en el orden de asunción.

Como opción para subsanar la maniobra que generó un profundo descontento en el gremio, desde el Ejecutivo Municipal pidieron que Tulia dejara su cargo. El malestar fue tan notorio que, en un momento, el propio secretario general de los mecánicos, Ricardo Pignanelli, habría pedido que la dirigente gremial local, no tomara posesión de la banca. Con el correr de las horas, finalmente se pudo revertir esta situación; Tulia presentó su pedido de licencia, y Palermo asumirá en la sesión de hoy.

Según pudo averiguar este medio, el pedido hacia Mauro Tulia generó un nuevo malestar dentro del oficialismo y tensiones con los encargados de comunicar el pedido del Intendente: Ariel Ríos y Pablo Giménez. Fuentes consultadas, revelaron también que el edil (ahora de licencia) se encontraría evaluando la oferta recibida para brindar asesoría en otro municipio, aunque por el momento no habría definiciones al respecto.