El árbitro Gastón Iglesias dirige CADU – J. J. Urquiza

Este domingo por la tarde a partir de las 15.30 horas en Villa Fox y frente a Justo José de Urquiza será la vigésima ocasión (segunda de esta temporada) que el árbitro Gastón Iglesias dirija un partido de CADU en el ascenso de AFA.

En las diecinueve veces anteriores que lo dirigió, Defensores ganó cinco, empató ocho y perdió seis. Iglesias sancionó siete penales, tres a favor y cuatro en contra, mientras que expulsó a dieciseis jugadores, ocho rivales y ocho zarateños.

Iglesias estará acompañado por los asistentes: Patricio Pozzi y Leonardo Aranda.

– esta tarde se inicia la 33ª Jornada

La 33ª fecha, 14ª de la 2ª rueda, del Torneo de Primera “C” temporada 2017-’18 empezará a jugarse hoy viernes 13 y finali-zará el lunes 16 con estos encuentros y árbitros:

– Hoy viernes 13 – 15.30 hs: Atl. Ituzaingó vs. Dep. Merlo (árbitro: Mariano Negrete).

– Mañana sábado 14 – 12 hs: Luján vs. Cañuelas (Sebastián Zunino); 15.30 hs: Ctral. Córdoba vs. Dep. Armenio (Juan Le-do); y Sp. Italiano vs. Excursionistas (Alejandro Porticella).

– Domingo 15 – 12 hs: Arg. de Quilmes vs. L. N. Alem (Juan Pafundi); El Porvenir vs. Berazategui (Cristian Benítez); y 15.30 hs: CADU vs. J. J. de Urquiza (Gastón Iglesias).

– Lunes 16 – 15.30 hs: en cancha de Atlanta, Sp. Barracas vs. Sportivo Dock Sud (Mariano Seco); Def. de Cambaceres vs. Dep. Laferrere (Cristian Suárez); y F. C. Midland vs. San Martín (Sebastián Habib).

El equipo tendrá un regreso y una baja

Para el compromiso del domingo ante Justo José de Urquiza, en CADU habrá un regreso pero también un ausencia confirmada.

Podrá volver el arquero Juan Figueroa quien ya cumplió la fecha de suspensión por haber acumulado cinco amarillas y está en condiciones de reaparecer en el primer equipo.

Mientras que no podrá el defensor Facundo Laumann quien fuera expulsado en el partido frente a Deportivo Armenio en Ingeniero Maschwitz.