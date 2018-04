El HCD rechazó el desembarco de Farmacity a Zárate

El Concejo Deliberante aprobó ayer a la mañana una Resolución manifestando su apoyo al Colegio de Farmacéuticos local en su disputa legal contra el desembarco de Farmacity en la provincia de Buenos Aires.

Sin embargo mientras los concejales estaban en un cuarto intermedio modificando algunos párrafos de dicha resolución, a nivel nacional la Procuración de la Nación avaló un planteo de inconstitucionalidad de la firma que fundó el vicejefe de Gabinete de la Nación, Mario Quintana; por lo tanto el polémico desembarco de la cadena Farmacity en la provincia de Buenos Aires está más cerca de concretarse. Tras este polémico fallo que contradice a la Justicia bonaerense, si la Corte Suprema resuelve en el mismo sentido, abrirá la posibilidad de que farmacias pertenecientes a sociedades anónimas puedan operar en el territorio bonaerense.

Volviendo al ámbito local, y en virtud de conocerse este fallo, los profesionales farmacéuticos locales se fueron del recinto con sensaciones ambiguas, por un lado consiguieron lo que buscaban de parte de los ediles, que se manifiesten públicamente en contra del desembarco de esta sociedad anónima pero, al mismo tiempo, desencantados con los alcances de la decisión tomada por la Procuración.

Respecto a la votación, el bloque de Cambiemos lo hizo de forma dividida, ya que los ediles del Pro, Walter Unrein y Marcelo Matzkin, votaron en contra de la propuesta de impedir el ingreso de Farmacity pedida por el colegio de farmacéuticos.

Hay que señalar, en este sentido, que Julián Guelvenzú pidió licencia y su lugar fue ocupado por Norberto Toncovich, presidente del comité local de la Unión Cívica Radical. Precisamente él, junto a sus pares María Elena Gallea, Irene Guehenneuf y Angel Lavié votaron a favor de impedir la instalación de Farmacity.

Finalmente de los 19 concejales presentes, se rechazó la “posible vulneración de la Ley Provincial 10.606”, normativa que rige el funcionamiento de las farmacias.

El mes pasado los farmacéuticos se reunieron con los concejales y de ese encuentro se generó una resolución del Frente Renovador rechazando la vulneración de esta ley y el desembarco de la sociedad anónima.

El principal eje del debate

La mencionada ley, que está vigente desde el año 1987, permite la instalación de las farmacias en manos de empresas unipersonales, SRL, sin fines de lucro y mutuales; pero no a sociedades anónimas, como es el caso de la cadena Farmacity ya que, según la normativa, las farmacias no son un comercio, sino un servicio público como extensión del sistema de salud .

La batalla judicial de Farmacity contra la provincia comenzó en 2012, pero los tribunales bonaerenses rechazaron los sucesivos reclamos que, consideraron, incumplen la ley vigente. Si bien la Justicia provincial subrayó que el tema no era de jurisdicción federal, la Corte Suprema Nacional decidió revisar el caso que pone en alerta a las más de 4 mil farmacias que se resisten a la llegada del monopolio.

Otro de los ejes planteados por los farmacéuticos es que la Ley Provincial 10.606, que regula a las farmacias, establece que no puede haber una farmacia a menos de 300 metros de otra. Algo que las cadenas como Farmacity podrían violar, ya que se instalan en puntos neurálgicos de las ciudades o los barrios como en la Ciudad de Buenos Aires. Es decir en el Centro o en las avenidas concurridas.

Finalmente los farmacéuticos reclaman que en este tipo de cadenas no hay profesionales médicos atendiendo, con lo cual la regulación y el control de los medicamentos que se expenden se vería afectada en función del concepto que invocan, que las farmacias no son un comercio sino un servicio público como extensión del sistema de salud.