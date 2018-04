El programa de partidos de la Zona “A” del Certamen Oficial 2018 de la ABZC

La Zona “A” del Campeonato Oficial que organiza la Asociación de Basquetbol Zárate Campana ya tiene su preograma de partidos para la temporada 2018.

Participarán los nueve clubes que jugaron temporada 2017, más el ascendido de la Zona “B” (Campana Boat Club), de los cuáles fueron divididos en dos grupos de cinco integrantes.

– El fixture de la zona “A1”

– 1° FECHA (20-04): Presidente Derqui vs Sportivo Pilar; y CADU-ORO vs Sportivo Escobar. Libre: Central Buenos Aires.

– 2° FECHA (27-04): Sportivo Escobar vs Presidente Derqui; y Sportivo Pilar vs Central Buenos Aires. Libre: CADU-ORO.

– 3° FECHA (11-05): Central Buenos Aires vs Sportivo Escobar; y Presidente Derqui vs CADU-ORO. Libre: Sportivo Pilar.

– 4° FECHA (18-05): CADU ORO vs Central Buenos Aires; y Sportivo Escobar vs Sportivo Pilar. Libre:Presidente Derqui.

– 5° FECHA (25-05): Central Buenos Aires vs Presidente Derqui; y Sportivo Pilar vs CADU-ORO. Libre: Sportivo Escobar.

Para la segunda rueda se invertirá la condición de local jugándose los días viernes: 8, 15, 22-6; 6 y 13-7.

– El fixture de la zona “A2”

– 1° FECHA (20-04): Independiente (Zárate) vs Atlético Baradero; y Campana Boat Club vs Atlético Pilar. Libre: Ciudad de Campana.

– 2° FECHA (27-04): Atlético Pilar vs In-dependiente (Zárate); y Atlético Baradero vs Ciudad de Campana. Libre: Campana Boat Club.

– 3° FECHA (11-05): Ciudad de Campana vs Atlético Pilar; e Independiente (Zárate) vs Campana Boat Club. Libre: Atlético Baradero.

– 4° FECHA (18-05): Campana Boat Club vs Ciudad de Campana; y Atlético Pilar vs Atlé-tico Baradero. Libre: Independiente (Zárate).

– 5° FECHA (25-05): Atlético Baradero vs Campana Boat Club; y Ciudad de Campana vs Independiente (Zárate). Libre: Atlético Pilar.

Para la segunda rueda se invertirá la condición de local jugándose los días viernes: 8, 15, 22-6; 6 y 13-7.

– con nuevo formato de juego

Los cuatro mejores de cada grupo (“A1” y “A2”) se clasificarán para disputar los cuartos de final en formato de play offs, al mejor de tres partidos, iniciando la serie en la cancha del mejor ubicado (formato 1-1-1).

Los cuatro ganadores clasificados para las semifinales, jugarán una Final Four para definir el campeón. Se realizará en la cancha del mejor clasificado de la fase regular y se disputará en sistema de todos contra todos en dos o tres días según se decida.

Los que se ubiquen en el quinto lugar jugarán una serie de play offs, al mejor de tres encuentros (iniciando en la cancha del mejor ubicado); donde el perdedor descenderá a la Zona “B” para el 2019 y el ganador jugará un Repechaje (play offs a tres encuentros con ventaja de localía para el elenco de la Zona “A”), ante el subcampeón de la Zona “B”.