Se reanuda el Certamen Senior en Náutico Zárate

Luego de la suspensión su-frida el fin de semana pasado por el mal tiempo, se jugará mañana sábado la cuarta fecha del Torneo Inicial 2018 de Fútbol Senior del Club Náutico Zárate.

– La fecha completa

La cuarta jornada tendrá el siguiente programa de partidos:

– Cancha Nº 1: 14 hs. Sabernet Cauvignon vs. Inter del Paraná; 15.15 hs. Escorpio vs. Don Barril; 16.30 hs. La Florida vs. El Taladro; 17.45 hs. Masters vs. Los Bohemios; y 19 hs. Tractor Amarillo vs. Manchester.

– Cancha Nº 2: 15.15 hs. Atlas vs. La Magia; 16.30hs. Taffarel vs. La Banda; y 17.45 hs. Maxiclass vs. Sport Boys.

– Las posiciones

Cumplidas tres jornadas así están las posiciones: Maxiclass 9 puntos, Inter del Paraná, La Magia, Sport Boys, Masters, Don Barril 7; Manchester 5; Sabernet Cauvignon, Los Bohemios, El Taladro 3; Atlas, La Banda 2; Taffarel 1; La Florida, Tractor Amarillo y Escorpio 0.