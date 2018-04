Emotiva despedida a ex combatientes que viajaron a Malvinas

El Municipio despidió a la segunda camada de veteranos de guerra que viajaron a Malvinas. Se trata de Pedro Eduardo Gómez, Ramón Héctor Nosiglia, Juan Carlos Centurión, Álvaro Melo Cepedo y Aníbal Julio Aráoz, que partieron a las Islas junto al subsecretario de Obras Públicas, Néstor García.

El Intendente Osvaldo Cáffaro, junto al Ejecutivo, decidieron que, tal como se realizó el año pasado, viajen cinco ex combatientes del distrito para recorrer algunos lugares donde se desarrolló la Guerra en las Islas en 1982 y visitar el Cementerio de Darwin donde descansan los restos de 237 héroes.

El pasado 7 de abril de 2017, fue el turno de los primeros ex combatientes de la ciudad que partieron a las Islas Malvinas. Esta vez, el Municipio nuevamente se hará cargo de los gastos del viaje.

El Presidente del Concejo Deliberante Ariel Ríos, quien viajó el año pasado con otros cinco ex combatientes, contó las sensaciones en la despedida de la nueva camada que viaja a Malvinas: “Es una emoción, no todos los municipios realizan este acompañamiento, por eso tenemos un múltiple orgullo por este esfuerzo”. Y añadió: “Vamos a trabajar como hicimos con la primera camada en cuanto a la presentación de las fotografías, videos y demás, para que toda la comunidad pueda vivir de alguna manera el viaje”.

Por su parte, la diputada provincial Patricia Moyano, también despidió a los ex combatientes y manifestó: “Estamos contentos y emocionados por cumplir este compromiso del Intendente Cáffaro, a partir de recursos municipales le podemos dar la posibilidad de hacer este viaje a nuestros héroes”. Además, agregó: “Es un reconocimiento por haber ido a dar batalla en una guerra injusta. En este sentido, este viaje es para reconocer a los ex combatientes que no habían podido volver a las Islas a cerrar heridas y recorrer el lugar donde estuvieron en 1982”.

En tanto, algunos de los que viajaron a Malvinas contaron sus sensaciones antes de partir frente al Palacio Municipal. Pedro Eduardo Gómez dijo: “Principalmente quiero ir al Cementerio de Darwin porque tengo dos compañeros ahí y quiero rendirle los homenajes pertinentes. También me gustaría ir a la Península de Camber que es en frente a Puerto Argentino donde estuvimos con los cañones antiaéreos. También me gustaría ir a visitar los montes que yo veía desde lejos”.

“Estoy nervioso y ansioso con este viaje en el que tenemos muchas expectativas. Son sensaciones distintas a ese año que fuimos obligados. Quiero llegar al viejo Aeropuerto que es donde yo estuve”, contó Juan Carlos Centurión .

Por último, otro de los veteranos expresó: “No es fácil este momento, lo vivo con mucha ansiedad. Quiero visitar Puerto Argentino, que es donde estuve en el Hospital Militar”.