Siguen las negociaciones con Carrefour por posibles despidos

El sindicato de Empleados de Comercio local se mostró cauteloso ante las sucesivas negociaciones que mantiene la Federación que los nuclea a nivel nacional por el conflicto laboral suscitado luego de que la empresa Carrefour presentó un Plan de Contingencia, planteando el cierre de sucursales y el despido de personal.

“Estamos atentos a las negociaciones de la federación, llevamos tranquilidad a los 124 empleados locales de Carrefour ya que todo lo que se viene publicando en los medios nacionales está siendo negociado por la federación que nos representa con la empresa y en el ámbito del ministerio de Trabajo de la Nación. Por el momento no hay novedades. Simplemente lo que podemos decir es que la sucursal local de Carrefour no es deficitaria. Esto no quiere decir nada pero así nos comunicaron de la federació”, expresó el secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio local, Sergio Martín. “Queremos llevar tranquilidad a los 124 empleados del Carrefour local y a sus familias. De nuestra parte buscamos ser cautelosos ya que todo es parte de una negociación”, agregó.

Respecto a las negociaciones que están llevándose a cabo a nivel nacional, los representantes de Carrefour en la Argentina y los abogados de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys), conducida por Armando Cavallieri, retomarán las negociaciones el próximo lunes en el Ministerio de Trabajo.

En un principio se había propuesto volver a juntarse este viernes por la tarde en la sede de la cartera laboral de Alem 650, pero finalmente se pasó para el encuentro para la semana entrante.

El jueves pasado el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, se mostró confiado en lograr un acuerdo, en el marco del Proceso Preventivo de Crisis que solicitó la multinacional para mantener operativa la cadena de supermercados. “Tanto la empresa como los trabajadores y el Gobierno tienen que hacer todos sus esfuerzos para cuidar los puestos de trabajo”, comentó Triaca.