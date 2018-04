Concierto de guitarras y canto en Amigos de la Música

El sábado 21 de Abril a las 19,30 hs. Amigos de la Música presentará en su sala climatizada de Moreno 132, al guitarrista Adrián Matías Maggi que ofrecerá un programa con obras de Fernando Sor, Expósito, Cobián y Troilo en la primera parte; y en el complemento al dúo de canto y guitarra que integran la cantante brasileña Kauanny Klein y Javier Buján en guitarra con un variado programa que incluye autores como Carlos Guastavino, Heitor Villa-Lobos, Alberto Ginastera, Waldemar Henrique y Carlos López Buchardo.

La entrada para este Concierto es libre, ofreciéndose un bono contribución voluntario en apoyo a la labor cultural de Amigos de la Música.

ADRIAN M.MAGGI

Estudió en el conservatorio Ciudad de Buenos Aires y en la UNA con el Prof. Walter Ujaldón y el Prof. Jorge Biscardi obteniendo la Licenciatura en artes musicales y Profesorado superior de música. Asistió a masterclass con el Mtros. Timo Korhonen, Johannes Möller ; Eduardo Castañera, Pablo Márquez entre otros. Concurrió a diversos cursos : Camping Musical de Villa los Aromos – Córdoba ; 2° 3° y 4° Seminario Internacional de Guitarra clásica del Uruguay ; “Escuela de la guitarra” dictado por Omar Cyrulnik – Buenos Aires, IX Seminario Internacional de Violao “Vital Medeiros” San Pablo-Brasil ; Seminario “Portal de los Andes” Salta, Seminario Internacional «Vivaldi » en Formosa y Seminario Internacional “Guitar Andes Festival” en Mendoza. Como integrante de dúo de guitarras obtiene mención de honor en la categoría música de cámara del 5° Concurso Internacional “César Cortinas” 2007 y mención de honor en la categoría dúo de guitarra del Concurso Internacional « Vivaldi » 2011; además la asociación Farmeba estrena su obra “Eme” en el marco del 3º Concurso de composición “Promociones electroacústicas” 2006. Ofreció conciertos como solista y camarista en destacadas salas y espacios culturales de la Ciudad de Buenos aires, como así también en la Asociación Amigos de la Música (Zárate), Sala « Enrique Muño » en el marco del Guitar Sierras & Andes festival (Capilla del Monte-Córdoba), sala Calibar (La Rioja), Amigos del Arte (Rosario), I .S .F .D .A 805 (Puerto Madryn-Chubut), espacio de arte del diario Jornada (Trelew-Chubut), Auditorio de la escuela superior de música de Posadas (Misiones), Casa del Bicentenario (Oberá-Misiones), Auditorio de la Nave Universitaria (Mendoza). Participó como docente y concertista de la 8° edición del Festival Internacional de Cuerdas y el 6º campus de guitarras en Hohenau-Paraguay; y del II Festival y Seminario Internacional de guitarra Mendoza 2017. Desde el 2012 al 2016 organizó y dirigió el Seminario & Festival internacional de guitarra « Roseta del Plata ».

EL DUO

El Dúo conformado por la soprano brasilera Kauanny Klein y por el guitarrista argentino Javier Buján, tiene como objetivo la difusión tanto de repertorio para dicha formación como también adaptaciones a la misma, predominando en programas obras de compositores latinoamericanos. El surgimiento del presente proyecto ocurre en el invierno de 2014 en Vale Vêneto (RS – Brasil), en el marco del XXIX Festival Internacional de Inverno UFSM. En 2015 participan en el X Femusc – Festival de Música de Santa Catarina (Brasil). En enero de 2017 el Dúo realiza su primera gira de conciertos por el estado Rio Grande do Sul (Brasil), titulada “Canciones de Sudamérica”. Se presentan en las ciudades Porto Alegre, São Miguel das Missões, Mato Queimado y Santo Ângelo, interpretando canciones de compositores argentinos como Guastavino, Ginastera, López Buchardo, y de los brasileros Waldemar Henrique y Villa-Lobos, entre otros. Posteriormente en enero y febrero participa en la XII edición del Festival de Música de Santa Catarina (Brasil), llevando su repertorio a las ciudades Jaraguá do Sul y São João do Itaperiú (SC). Desde entonces realizan conciertos en ciudades de Brasil, presentándose en espacios culturales como: Teatro São Pedro (Porto Alegre), Pequeno Teatro SCAR – Série Recitales de Cámara Femusc (Jaraguá do Sul), Tenondé Park Hotel (São Miguel das Missões), Centro Cultural da SCAR – Série Violão Plus Femusc (Jaraguá do Sul), Catedral Angelopolitana (Santo Ângelo), Igreja Matriz São João Batista – Série Femusc Itinerante (São João do Itaperiú), Igreja Santo Estanislau (Mato Queimado), entre otros. En 2018 presentan su propuesta por primera vez en Argentina, brindando conciertos y clases magistrales en CABA y Provincia de Buenos Aires.