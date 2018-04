“El equipo todavía está en formación”

Después del triunfo de Náutico Zárate so-bre Porteño el viernes en la ribera zarateña, al culminar el encuentro, Adrián Mangiantini, entrenador del plantel zarateño, dialogó con un cronista de LA VOZ y nos decía lo siguiente: “Esta victoria nos vino muy bien, estabamos preocupados porque el equipo mostraba que podía pero fallaba en distintas situaciones. En la primera fecha ante Universidad de Tres de Febrero lo tuvimos 24-23 y no lo pudimos cerrar y en la segunda fecha allá con La Matanza ganabamos 1-0 y con un par de fallos adversos y dos equivocaciones nuestras se nos escapó 26-24 el segundo set, después en el tercero ibamos 17-15 arriba pero nos quedamos en una cancha muy dificil con un equipo de los de arriba. Esta es una categoría que cuando te equivocas no te perdona, son jugadoras mayores que donde notan alguna debilidad enseguida la resuelven. Hoy si bien el partido en los números fue simple se nos complicó con la lesión de Silvana Cianchetta, la jugadora de más experiencia que tenemos en el equipo que nos resuelve un montón de sutuaciones, venía arrastrando una lesión y jugó así todo lo que pudo pero en el tercer set tuvo que salir. Este año tenemos un equipo más largo lo hizo muy bien Sabrina Rodríguez cuando entró, después rindieron también López Porto, Cintia Sava cuando ingresaron, ahora con más jugadoras tenemos la posibilidad de encontrar los cambios Lourdes Castro jugó por el centro y Lohana Castro lo hizo de líbero que no es líbero y recuperó muchas pelotas. Es un equipo nuevo que todavía está en formación, se está reordenardo, nos estamos conociendo, las jugadores tiene que saber que es lo que quiero y que no quiero. Por suerte se dio bajamos el nivel de errores y nos llevamos los tres puntos que vienen muy bien ante Porteño que los dos partidos que jugó complicó siempre a sus rivales”.

– ¿ Cómo vas a trabajar ahora teniendo en cuenta que tenés a Cianchetta lesionada ?.

“Es una lesión crónica, así que la vamos a evaluar en la semana si va a poder estar o no para la próxima fecha. Sabíamos de ese tema cuando la incorporamos . Hoy nos faltó Carmela Ríos que es una jugadora de 14 años pero con un caudal de ataque muy importante, junto a Lourdes Castro son las dos que más arriba la agarran. Tampoco estuvo Fiorella Biasini que también está viniendo a Mayores, es muy buena sacando y armando, son dos bajas de importancias las que tuvimos pero el equipo no las sintió, reaccionó bien, atacó y defendió de la mejor manera”.

– Un triunfo que sirve para levantar el ánimo luego de las dos derrotas consecutivas.

“Sin quitarle méritos al rival las derrotas fueron porque nosotros cometimos muchos erro-res, nos quedamos con sabor a poco en estos dos partidos, es un torneo muy parejo. Comunicaciones que era uno de los candidatos perdió 3-0 con los de abajo, Porteño le ganó 3-0 a la UBA y ahora viene y pierde 3-0 acá con nosotros, lo controlamos todo el partido. Los equipos están en formación y está todo muy parejo, estamos todos separados por tres o cuatro puntos, en un torneo que hay tantos descenso y tan poco ascensos, aquel que mantenga una regularidad va a lograr los objetivos de mantenerse o de aspirar un poco más arriba, aquellos equipos con planteles corto y que den esa ventaja, con cuatro descenso va a ser muy duro”.

– Felitaciones por este triunfo ante Porteño y a seguir trabajando.

“Bueno gracias, aprovecho la oportunidad para agradecerle la gente que se acercó al gimnasio a apoyar a este equipo con jugadoras del club y de la zona, representando lo más digno que se puede al voley de Zárate. Estuvimos a punto de no tener más mayores y de quedarnos sin la actividad, pero hoy tenemos mucha cantidad de jugadoras y despacito con trabajo se van a empezar a ver los frutos”.