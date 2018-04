Los 60 años de la Asociación de Aficionados a la Astronomía

El 19 de abril del año 1958, docentes y alumnos de la Escuela de Educación Técnica Nº1 (ex Colegio Industrial) crearon la Asociación de Aficionados a la Astronomía Benjamin A. Gould con el objetivo de difundir la ciencia astronómica.

Luego fueron otros reconocidos vecinos de la ciudad quienes, en los albores de la entidad, trabajaron por el crecimiento de la institución, Rolando Ruiz Moreno; Rubidio Melillo y Daniel Draguicevich, entre otros nombres.

A raíz de tantos años de esfuerzo y trabajo es que la entidad invita al público en general, y en forma familiar, a conmemorar el aniversario junto con otras instituciones como el GREP (Grupo Regional de Estudios del Pasado) que realizará su exposición de paleontología y una charla. También la SADE (Sociedad Argentina de Escritores) y Laoesh, con un Taller de Música en la que participarán músicos y cantantes.

El encuentro se llevará a cabo el 21 de abril, a las 17 horas, en el Centro Cultural “Tito Alberti” y en el marco de los encuentros denominamos “Planeta Tango”. Además, y como es tradición, la Asociación Benjamin A. Gould brindará una charla sobre temas de astronomía.

En este caso “Los Planetas Interiores” cuyo disertante será el docente Adrián Matulic. La exposición será documentada amenamente con videos e imágenes y luego observarán a la luna creciente en conjunción con Saturno.

Para mayor información todos los interesados podrán comunicarse al email: profesormatulic@gmail.com

Continuan las gestiones para la construcción de un observatorio

Muchos zarateños quizás no lo sepan pero el planetario de la Asociación Benjamín A Gould de Aficionados Zarateños a la Astronomía fue inaugurado el 11 de marzo de 1995, siendo el observatorio número 30 que existía en el país en aquel momento; con instalación fija y abierto al público.

Fue instalado enteramente por miembros de la Asociación en base a un equipo primario de origen Japonés, al cual le fueron agregando el cielo diurno y toda una serie de accesorios, inventados y construidos por miembros del grupo de aficionados de nuestra ciudad.

“Nuestro Planetario puede proyectar más de 500 estrellas, Sol, Luna y sus fases, cinco planetas, Vía Láctea y líneas de referencia. Posee dos proyectores cenitales para diapositivas y constelaciones. Otros dispositivos pueden simular eclipses y estrellas fugaces. Permite además mostrar el aspecto del cielo en otras regiones y cuenta con equipo de audio para efectos especiales y locución automática”, explicaron desde la entidad.

Si bien funcionó durante mucho tiempo en la antigua sede que tenía la asociación en Sargento Cabral y Alem, en el edificio donde hoy se ubica la Policía Local, luego no se pudo instalar en otro espacio físico. “El proyecto quedó inconcluso, por el momento, dado que no tiene lugar de instalación. Esperamos que la finalización del Observatorio permita reanudar la actividad educativa y solidaria del mismo. Y hoy en día estamos a la espera de la concreción de nuestro anhelado observatorio astronómico en Club de Planeadores de Zárate”, anunciaron desde la asociación de aficionados a la astronomía.

De hecho existe el plano del edificio y el proyecto de cómo quedaría tras su edificación. En octubre del año pasado el municipio aprobó el proyecto pero todo quedó inconcluso por falta de financiamiento.

Por el momento la entidad no tiene una sede fija pero las reuniones se están llevando a cabo en el Centro Cultural Tito Alberti. A la par, las gestiones con el municipio siguen desarrollándose para concretar este viejo y anhelado proyecto para que Zárate tenga un planetario en un predio público.