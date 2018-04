Dirigentes provinciales de Suteba recorrieron escuelas

La secretaria general adjunta de Suteba a nivel provincial, Silvia Almazán, y el secretario de Educación Técnica y Agraria, Gustavo Lappano, recorrieron diferentes escuelas de la ciudad durante la jornada de ayer.

A partir de las denuncias que Suteba Zárate mantiene en lo referente a la situación de la educación pública del distrito, los dirigentes mantuvieron entrevistas con directores y docentes de la Escuela Primaria 5, la Secundaria 13 y la Escuela Técnica Nº 1 (ex Colegio Industrial).

“Los dirigentes gremiales recorrieron las instalaciones de los establecimientos corroborando las diferentes problemáticas relacionadas con la falta de infraestructura, la necesidad de desdoblamiento de cursos, la autorización de cargos docentes, etc.”, señalaron desde Suteba Zárate.

“Docentes y directivos plantearon la fuerte preocupación por la falta de respuesta de las autoridades y la desresponsabilización del gobierno provincial en garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes como así también de la docencia”, agregaron.

Entre los problemas, nombraron registrados nombraron “la sobrepoblación de estudiantes en las aulas, la falta de respuesta a los pedidos de construcción de nuevas escuelas y aulas, la falta de docentes como consecuencia de de la no autorización por parte del gobierno provincial de los cargos correspondientes, la deliberada política de retraso en el pago de la obra del Industrial son algunos de los reclamos de la comunidad educativa”.

La dirigente provincial Silvia Almazán declaró: “El gobierno habla mucho de educación pública de calidad, pero que los estudiantes no hayan podido acceder por varias semanas al Industrial por la falta de previsión del gobierno provincial en cuanto a la finalización de la obra conspira contra los derechos de docentes y estudiantes. Calidad educativa es destinar presupuesto y un desarrollo ágil de la política pública que garantice un derecho. Acá nosotros vemos claramente lesionado el derecho de los jóvenes y docentes”.

“Se necesitan recursos, de una eficiencia en la realización de las obras desde el Estado. En la Dirección General de Escuelas tienen un panorama absolutamente distinto al que nos plantean las familias y los estudiantes, y que nosotros hemos visto en las escuelas que recorrimos: falta de cargos docentes, aulas con más de 50 alumnos, la necesidad de desdoblar cursos y construcción de escuelas”, finalizó la dirigente

Posteriormente mantuvieron una reunión con dirigentes y delegados de la organización sindical local, en la que establecieron un plan de acción sobre estas problemáticas.

Los dirigentes de Suteba, en conjunto con la comunidad educativa, anunciaron que “continuarán reclamando fuertemente la resolución de estas problemáticas”.