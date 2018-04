Remeros de Náutico Zárate competiran en el Campeonato Sudamericano

Pasaron intensas pruebas, selectivos y mucho esfuerzo los remeros del Club Náutico Zárate para lograr ganarse un lugar y formar parte del equipo nacional que nos representará en Chile del Campeonato Sudamericano Junior – Sub 23 y el Panamericano Juvenil, a llevarse a cabo desde el 20 al 22 de abril en Curauma, Valparaiso.

Los deportistas del Club Náutico Zárate serán Evelyn Silvestro, Elías Pirez, Lautaro Barrios, Franco Calvo, Camila Villavicencio, Sabrina García y Micaela Hughes.

También formará parte de la delegación Guillermo Guerci, que será el Entrenador Sub 23 de la albiceleste.

A continuación detallamos las embarcaciones en la que estarán compitiendo los chicos del “ancla”:

Single Sub 23 Peso Lige-ro: Evelyn Silvestro (CNZ).

Dos sin Sub 23 Peso Lige-ro: Elías Pirez (CNZ) y Facun-do Forneris (Club Regatas La Marina).

Dos sin Sub 23: Lautaro Barrios (CNZ) y Franco Calvo (CNZ).

Estas tres embarcaciones formarán parte del Sudamericano.

Ocho Mixto: Sabrina García (CNZ), Camila Villavicencio y Micaela Hughes (CNZ).

Este último bote será parte del Panamericano Juvenil.

La delegación nacional viajó ayer martes 17, con el objetivo de entrenarse y aclima-tarse a la pista días antes del comienzo del Sudamericano y Panamericano.