El Test Rápido de HIV podrá realizarse en forma gratuita en el Hospital “René Favaloro”

La Secretaría de Salud municipal firmó días atrás la Declaración de Paris junto a otros 13 municipios para avanzar en el control de la epidemia de VIH con estrategias centradas en las necesidades de las personas.

En ese sentido, el próxima lunes lanzará el Programa de Test Rápido de VIH, en conjunto con el Ministerio de Salud de la Nación. La cita es a las 10 hs. en los Consultorios Externos del Hospital Intermedio Municipal “Dr. René Favaloro”, ubicados en Avenida Antártida Argentina y calle 44.

El Test de VIH se realizará de manera voluntaria, gratuita y confidencial.

El Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH o HIV, por su siglas en inglés) es un virus que afecta al sistema de defensas del organismo, llamado sistema inmunológico. Una vez debilitado por el VIH, el sistema de defensas permite la aparición de enfermedades. Esta etapa avanzada de la infección por VIH es la que se denomina Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida (sida). Esto quiere decir que el sida es un conjunto de síntomas (síndrome) que aparece por una insuficiencia del sistema inmune (inmunodeficiencia) causada por un virus que se transmite de persona a persona (adquirida).

Por eso, no toda persona con VIH tiene sida, pero sí toda persona que presenta un cuadro de sida, tiene VIH. Una persona con VIH no necesariamente desarrolla síntomas o enfermedades. Sin embargo, puede transmitirlo.

El VIH no tiene síntomas. Por lo tanto, la única manera de saber si alguien contrajo el VIH es a través de un test. En Argentina, se calcula que el treinta por ciento de las personas que viven con VIH no saben que lo tienen.

El test de VIH es un análisis de sangre que detecta la presencia de anticuerpos al VIH. Existen dos tipo de test: el llamado ELISA que es una extracción de sangre y se realiza en un laboratorio; y el test rápido, para el que se depositan unas gotas de sangre de la yema de un dedo sobre una tira reactiva y cuyo resultado se obtiene veinte minutos después. En ambos casos, si el resultado es positivo, debe ser confirmado con una prueba de laboratorio.