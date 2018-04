Hace tres años que el bolsillo de los zarateños es seriamente castigado por los aumentos

Los testimonios casi desesperados de docentes, empleados de comercio, amas de casas, jubiladas y cuentapropistas ante la incesante, e intempestiva, suba de los servicios públicos esenciales obligaron a un relevamiento de los aumentos que fueron sufriendo los zarateños en los últimos tres años, tomando al año 2016 como punto de partida.

Se trata de una forma de verificar las advertencias de muchos sindicatos como el de Empleados de Comercio, el gremio de la construcción (UOCRA), docentes, Centro del Comercio e Industrias y muchas otras organizaciones sindicales que vienen anticipando una merma en el consumo en todos sus rubros.

Energía Eléctrica

Tomando al año 2016 como “corte”, se puede verificar un aumento, en promedio, del 51% en la factura de la energía eléctrica. La Cooperativa Eléctrica de Zárate (CEZ) comenzó a facturar un cuadro tarifario a partir de julio de ese año luego de las medidas cautelares del “famoso” juez platense, Luis Arias. Este porcentaje se subsidió en cuotas pero finalmente se terminó aplicando en su totalidad hacia marzo del 2017.

Precisamente, en el 2017, las tarifas eléctricas aumentaron pero en el orden del 40%, valores que, luego de muchas idas y vueltas ante la justicia, se terminó convalidando. A nivel local la CEZ comenzó a aplicarlas desde mayo, financiado parte del aumento y prorrateando las subas en cuotas hasta diciembre. Además, en enero pasado la energía subió un 32%, aunque todavía la Cooperativa Eléctrica sigue analizando cómo subsidiar este nuevo año a los usuarios. Finalmente redondea un 122% de aumento del servicio a nivel local.

Tasas municipales

Por su parte el Ejecutivo municipal también aplicó un aumento escalonado de las tasas de Higiene Urbana (Alumbrado, Barrido y Limpieza) todos los años mediante la modificación de la Ordenanza Fiscal e Impositiva. Haciendo un “corte” en el año 2016, ese verano estuvo marcado por una modificación sustancial, la unificación de la factura de Aguas de Zárate a la boleta del ABL. Ese mismo año el Concejo Deliberante aprobó un aumento de las tasas del 25% para los usuarios residenciales y alrededor del 30% para los comercios. Además de otro 25% en la Tasa de Prevención y Control.

Al año siguiente volvió a corregir las tasas, aprobando para el año pasado un aumento del 35%; conformando un acumulado, en promedio, del 60% en dos años. Cabe mencionar que también aumentó la tasa de Prevención y Control y todos los valores de sellado y las habilitaciones comerciales, incluyendo un aumento fiscal sobre las industrias y el sector comercial.

No obstante el Concejo Deliberante aprobó una nueva suba para el corriente año que ronda el 25%. Por lo tanto a partir del primero de enero, la “Categoría A” pasó a pagar $409; la “Categoría B”, $295; “Categoría C”, $222; “Categoría D”, $175; “Categoría E”, $115 y finalmente la “Categoría F” $81. Según se defendió el oficialismo municipal, “no se trató de aumentos sino de ajustes inflacionarios”.

Lo que sí aumentó es la alícuota por habilitación de local, negocio o establecimiento. Esto fue criticado por muchos comerciantes aduciendo que el propio Ejecutivo. En este caso la alícuota de 5 por mil sobre el valor del activo pasará a abonar el 7 por mil.

Aumentos en el gas

El 2016 también será recordado por un “descalabro” en los valores del gas, que a mediados de ese año mostraron subas excesivas, del orden del 500% interanual, tomando junio de ese año contra junio del 2015. Hubo casos en que los vecinos abonaron en marzo $120 y les llegó de consumo cerca de 2 mil en julio de ese año. Precisamente ese mismo año fue cuando se gestaron los reclamos por las largas colas en las oficinas locales del gas.

Haciendo un resumen de los progresivos aumentos del servicio, desde hace dos años los usuarios que menos consumen el servicio debieron enfrentar costos del 230% en promedio. En lo que respecta a los aumentos en el gas para este 2018, se efectuaron nuevas subas; las tarifas a nivel local aumentaron un 57% en el último bimestre

Transporte publico

A partir del primero de febrero de este año aumentó nuevamente el transporte de pasajeros (colectivos, trenes y subtes), con alzas que oscilan el 37% y llegarán en junio hasta el 67%. A esto se suman las subas trimestrales de combustible, que no sólo afectan el transporte, sino también a los precios en general por el impacto en los fletes.

Impuesto inmobiliario

Una vecina en el “ruidazo” de Plaza Mitre del pasado miércoles se quejaba de los aumentos que se verificaron en el Impuesto Inmobiliario. En realidad lo que hubo fue un revalúo del 56%, ya que el impuesto inmobiliario en la Provincia no se actualizaba desde el año 2005.

En este caso, el tope de suba para el impuesto inmobiliario para viviendas cuya valuación no supera los $2.500.000 es del 60%, las viviendas cuyo valor supera esa cifra tendrán un tope del 75%. Por su lado, aquellas entre $1.088.000 y $587.000 sufrirán un aumento de hasta el 50%. Las que tengan una valuación fiscal inferior a $587.000 tendrán un aumento no mayor al 40% en las cuotas del impuesto.

Los productos

A partir de julio del año pasado el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) comenzó a medir la inflación de la canasta básica de productos en Zárate; revelando que en el acumulado del 2017 se alcanzó una inflación del 25%. Con las subas ya aplicadas este año y, principalmente, por la liberación del precio de los combustibles, se espera que este año trepe al 28 o 30%.

De hecho el aumento en los precios de la Canasta Básica Alimentaria es un constante, alcanzo el 7% en el primer trimestre luego de altas subas del año pasado según el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (ISEPCi). En tanto la proyección anual del bimestre representa un incremento de 26,3 % para los alimentos básicos en 2018.

El Concejo Deliberante se expresó en contra de los aumentos

En la última sesión ordinaria los concejales aprobaron la Resolución 3052 por la cual expresan su “preocupación por los desmedidos aumentos de precios en bienes y servicios y las tarifas de los servicios públicos de luz y gas, de los que son objeto los vecinos de la ciudad de Zárate, Lima y Escalada”.

No solamente toman a los aumentos de los servicios básicos ya descriptos, sino que también aseguran que, “en el actual contexto inflacionario son los sectores vulnerables los más afectados, ya que los rubros que más aumentaron, alimentos y medicamentos, ocupan casi la totalidad del consumo de dichos sectores”.

De la misma manera, incluyen el precio de los medicamentos, que mantuvo desde 2016 un incremento exponencial: “en octubre de 2016, un estudio realizado por el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV) reveló que el 85% de los medicamentos habían aumentado más que la inflación entre noviembre de 2015 y agosto de 2016. En este sentido, el Sindicato de Farmacéuticos y Bioquímicos denunció que entre 2016 y marzo del 2017 se produjo un aumento del 39% en el precio de los medicamentos bajo receta; y, según afirman los expertos, los precios siguen en alza, a lo que se suman los recortes en drogas y prestaciones del Plan Médico Obligatorio (PMO) y el aumento del 30,6% acumulado desde febrero de 2017 en las cuotas de la medicina prepaga”, expresaron los ediles en la resolución aprobada el pasado jueves.

Finalmente expresaron su “preocupación por los desmedidos aumentos de precios en bienes y servicios y las tarifas de los servicios públicos de luz y gas, de los que son objeto los vecinos de la ciudad de Zárate, Lima y Escalada.

“Exigimos al gobierno de la provincia de Buenos Aires la implementación de políticas de protección de los bonaerenses; y la retracción del nivel de los precios de los servicios públicos esenciales al 31 de diciembre de 2017”.

Finalmente planteó que la resolución se envíe a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal; a ambas Cámaras del Congreso de la Provincia de Buenos Aires; e invita a otros municipios vecinos a expresarse en el mismo sentido.

El Gobierno ratificó la suba de tarifa del gas pero con pagos en hasta tres cuotas

El Gobierno Nacional resolvió ayer, tras una reunión con el titular de la UCR y referentes parlamentarios de Cambiemos, que se dará la posibilidad de “posponer el pago del último aumento” en la tarifa del gas “en tres cuotas bimestrales”, distribuidas en las facturas emitidas “entre el 1º de julio y el 31 de octubre”, anunció el diputado radical Mario Negri en declaraciones formuladas al término del encuentro que se desarrolló en la Casa Rosada.

El legislador nacional señaló que “se ratifica la tarifa social del gas, se impulsará una campaña de concientización de ahorro en consumo y se convocará de forma urgente al Consejo Federal Energético”.

El mecanismo incluiría que el pago prorrateado sea con interés, según deslizó el jefe del bloque de diputados del PRO, Nicolás Massot, uno de los encargados del anuncio junto al radical Mario Negri. Los detalles serán aportados próximamente por el ministro de Energía, Juan José Aranguren. Según Massot los intereses serán “por debajo de los del mercado”.

Tras descartar una marcha atrás con la suba de tarifas, Massot afirmó que “los aumentos son inevitables”.