Siguen las negociaciones entre los gremios y la Municipalidad

A comienzos de semana, los representantes de la Asociación de Trabajadors del Estado (ATE) mantuvieron reuniones con funcionarios del Ejecutivo Municipal en el ámbito del Ministerio de Trabajo, dentro de la conciliación obligatoria dictada la semana pasada, por el conflicto en la Dirección de Prevención Urbana (DPU).

Desde el gremio, señalaron que en la semana realizaron un reclamo informal, a raíz de las notas periodísticas y “las supuestas denuncias del Ejecutivo Municipal, respecto al presunto impedimento para sacar los vehículos; ya que estamos dentro de la conciliación obligatoria, el Ejecutivo debería abstenerse de tomar cualquier represalia”.

Por otra parte, se estableció un cronograma de reuniones para toda la semana, de la que participarían tanto el gremio de ATE como el Sindicato Municipal. Los encuentros se realizarían en el edificio del área de Desarrollo Territorial, sobre calle Rivadavia al 900, a fin de tratar la jornada laboral y la retribución de la Secretaria de Seguridad, la Secretaría de Salud y el área de Gobierno.

En tanto el día de hoy, se tratarían los mismos temas, respecto al Cementerio y el Corralón Municipal, tanto de Zárate como de Lima. Estos encuentros, concluirían en el transcurso de la semana que viene. El próximo lunes, habrá una nueva audiencia en la cartera laboral, para plantear el curso de las negociaciones.

“Estuvimos denunciando el rompimiento de la conciliación obligatoria, porque en Salud no se retrotrajeron los horarios; por otra parte, hay un medida persecutoria para los choferes. Antes de la conciliación obligatoria, tenían un promedio de 15 viajes por día y, a partir de que se suspendió la medida de fuerza, no tuvieron un solo viaje. Hace días que están parados. Ahora cambiaron la metodología, y si el viaje no lo autoriza la jefa de Gabinete, Florencia Diez, el trabajo no se hace. Hubo funcionarios se acercaron a buscar los vehículos para hacer el trabajo de los choferes”, reclamaron desde la conducción de ATE y agregaron: “El Ejecutivo está tratando de desviar el conflicto para otro lado, o bien, es una medida vengativa por el alto acatamiento que tuvo el paro de trabajadores”.

Del mismo modo, anunciaron que continuarán con distintas asambleas en cada turno en todas las áreas, a fin de mantener informados a los trabajadores sobre las situaciones que se presenten en y la continuidad de las negociaciones.