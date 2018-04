Agustín Rossi: “Para ganar hay que construir el futuro”

Invitado por el también diputado nacional Abel Furlán y en un salón de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) Seccional Campana-Zárate colmado de asistentes, se presentó, el viernes pasado, el titular del Bloque Frente para la Victoria-Partido Justicialista de la Cámara de Diputados Nacional, Agustín Rossi.

Previo al acto público, en conferencia de prensa y refiriéndose a la actualidad política nacional, Rossi expresó: “Observo un proceso de pronunciado desmembramiento del gobierno nacional, a partir de la discusión por la Reforma Previsional, en diciembre de 2017 y que continuó en 2018 con los escándalos de los ministros Triaca, Dujovne, Caputo y Aranguren y los continuos aumentos de los precios y de las tarifas de los servicios públicos, lo que ha redundado en un estado de decepción y bronca que atraviesa gran parte de la sociedad argentina”.

Consultado sobre ¿Qué hacer? El político santafesino manifestó: “Los opositores tenernos dos tareas, una es resistir las medidas del gobierno que afectan a los trabajadores, los jubilados y los sectores populares y la otra es general una alternativa esperanzadora que enamore al pueblo argentino”, y agregó: “Para ello hay que establecer vasos comunicantes entre todos los sectores de oposición y trabajar juntos en la elaboración de esa propuesta. Hoy un sesenta por ciento de la población es crítica del gobierno nacional y de la propuesta que desarrolla en lo político, lo económico y lo social”.

“La principal estrategia del gobierno -continuó Rossi- para ganar en 2019 es dividir a la oposición, alcanzar el 40 por ciento de los votos y con la fragmentación de la oposición lograr que ninguna alternativa electoral alcance el 30 por ciento. Utiliza como herramientas a la corporación mediática que lo defiende, a sectores de la justicia y a políticos serviles a sus intereses. Por eso tenemos que ser inteligentes y armar una propuesta que englobe a todo lo que sea posible unir con el marco de constituir una alternativa válida que responda a las expectativas de la sociedad y ubicada en las antípodas de lo que propone el actual gobierno, oligárquico y neoliberal, perjudicial para la mayoría del pueblo argentino”.

Ante la consulta periodística si hacían falta nuevos liderazgos sostuvo: “Lo que es prioritario es construir una alternativa viable. Los argentinos tenemos que pensar la Argentina posterior a Macri, en diciembre de 2019. Los trabajadores, los jubilados, los desposeídos estarán muy mal, la industria nacional reducida a su mínima expresión, la nación sobre endeudada, por lo cual los ciudadanos van a elegir al proyecto político que estará en mejores condiciones de resolver los desafíos enunciados, ya que el macrismo, en lo que le falta de gobierno, no solo no lo va a hacer sino que va a agravar, aún más, la situación descripta. Por ello no creo que sea el momento de hablar de candidaturas sino del diseño de esa opción válida. Tenemos un glorioso pasado pero para ganar hay que construir el futuro, no reconstruir el pasado. Todos saben mi pertenencia al proyecto de Néstor y Cristina Kirchner y considero, sin dudas, que los últimos 12 años de nuestro gobierno fueron los mejores de la historia de los últimos 50 años. El tiempo hará que así sea considerado por casi todos los argentinos”.

Ante la pregunta si imagina una oposición sin Cristina Kirchner respondió: “No, en absoluto. Cristina es la dirigente más importante de la oposición y lo revalidó en las últimas elecciones. Su figura ayudó a que muchos dirigentes, como me sucedió a mí en Santa Fe, hayamos hecho buenas elecciones. Tiene una dimensión de estadista que no tienen otros dirigentes de la oposición y es imprescindible en el diseño a realizar. Los que quieren eliminarla no están pensando en ganarle a Macri. Se necesita de ella y del kirchnerismo”.

Al referirse a la intervención del Partido Justicialista Nacional expresó: “Fue una buena noticia para el macrismo. La medida de la Jueza Servini no tiene fundamento legal alguno y las figuras que aparecieron (Barrionuevo, Bárbaro y Campolongo), que seguro votaron a Macri, expresan un retorno al pasado menos deseado. La mayoría de las corrientes del justicialismo rechazan la intervención y esperamos que nuestra apelación tenga un curso positivo”.

“La alternativa opositora a construir se facilita con la presencia del PJ, pero la vamos a construir con o sin él. No será la primera vez en la historia que el pueblo prescinda de una estructura partidaria para expresarse y buscar una salida al futuro. Obvio que con el PJ es más fácil”, manifestó el diputado nacional.

“Las ciudades con un perfil industrial como Campana, Zárate, San Nicolás, Rosario, Villa Constitución y otras, son las más perjudicadas por este tipo de gobiernos neoliberales que, como ya lo vimos en el pasado, tienden a desproteger totalmente a las PyMES, concretan una apertura indiscriminada de las importaciones y no leen adecuadamente lo que sucede en la economía mundial, donde las naciones, en particular las más poderosas, protegen sus producciones locales y con ello el empleo de sus trabajadores”, concluyó Rossi.

El evento fue organizado por el Partido Justicialista y la Unidad Ciudadana de Campana y se encontraban presentes Oscar Trujillo, Presidente del PJ, Oscar Viillarreal, titular de las 62 Organizaciones, los concejales Romano y Sol Calle, entre otros políticos y militantes de Campana y Zárate.